BAÜN E-Spor takımı Türkiye şampiyonu

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) ESpor Takımı; Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu, Türkiye ESpor Federasyonu ve Üniversite ESpor Birliği tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen, Üniversiteler ESpor Türkiye Şampiyonasında, şampiyon oldu.
BAÜN ESpor Takımı, 49 üniversitenin katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ESpor Uygulama ve Araştırma Merkezinde düzenlenen final müsabakasında Anadolu Üniversitesi ESpor Takımını 30 mağlup ederek şampiyonluk kupasını kazandı. Bu sonuçla; Arş. Gör. Alp Kaan Kilci ve Arş. Gör. Serhat Yalçıner’in antrenörlüğünde, Fatih Furkan Mengi, Kaan, Gürtay, Burak Çöl, Furkan Kurt ve Yusuf Bozkuş’tan oluşan ESpor Takımı, şampiyonayı namağlup tamamlayarak Türkiye Şampiyonu olma başarısın gösterdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.