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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bandırma, Kocaeli'ye akın etti

İHA

Bandırma, Kocaeli'ye akın etti

Bandırmaspor İstanbulspor arasında bu akşam Kocaeli' de oynanacak Spor Toto 1. Lig playoff final maçına Bandırma'dan, çevre il ve ilçelerden 100 otobüs taraftar gitti.
Bandırma bu akşam oynanacak Bandırmaspor İstanbulspor final maçına kenetlendi. Bugün öğle saatlerinde Bandırma'dan 80 otobüs dolusu taraftar Kocaeli'ne gitti. Bandırmaspor'un Kocaeli nde Süper Lig'e çıkmış olarak döneceğine inandıklarını belirten, Bandırmaspor taraftarlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Seher Duru, "Biz üç gündür organizasyon için uğraşıyoruz, tek tek maça gidecek taraftarlarımızın isimlerini yazıyoruz. 3 bin civarında isim yazdık. Şu an buradan 80 otobüs kalkacak. Münferit kendi gelen otobüsler hariç. Diğer gelecek otobüslerle otobüs sayısının 100 olacağını tahmin ediyoruz. Genel anlamda satılan bilet sayısı 10 bini geçti. Kale arkası da satışa çıkacak. Bu akşam 90 dakika sonunda 10 ile 12 bin taraftarın desteği ile Bandırma'ya Süper Lig'e çıkmış olarak döneceğimize inanıyoruz. Biz inanıyoruz, buraya kadar geldik, bundan sonrada dönüş yok bizim için" şeklinde konuştu.
Binlerce taraftar büyük bir coşku içinde Bandırmaspor'un Süper Lig'e çıkacağına inanarak yola çıkarken, Bandırma'da maça gidemeyen taraftarlar için Cumhuriyet Meydanı'nda dev ekran kuruldu. Bandırmalılar, Kocaeli'nden gelecek galibiyet haberini bekliyor.

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