Balıkesir Uluslararası Kahvaltı Festivali kapılarını açtı



BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR Uluslararası Kahvaltı Festivali´nin açılışı, yoğun katılımla gerçekleşti. Festival, 5 Haziran´a kadar tadım ve etkinliklerle devam edecek.Balıkesir´in hem göze hem damağa hitap eden görkemli kahvaltısı, Balıkesir Uluslararası Kahvaltı Festivali ile görücüye çıktı. Şehrin ürün çeşitliliği ve çok kültürlülüğünün bir yansıması olan özgün ve zengin mutfağının tüm dünyaya tanıtılması amacıyla düzenlenen festival, düzenlenen coşkulu kortej yürüyüşü ile başladı. Bayram havasında gerçekleştirilen, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz´ın eşleriyle birlikte katıldığı korteje, protokol üyeleri ve vatandaşların ilgisi de yoğun oldu. Kortej yürüyüşünün ardından Avlu´da festival alanına geçilerek Balıkesirli ünlü oyuncu ve sunucu İlker Ayrık´ın sunumuyla açılış konuşmaları gerçekleştirildi.BALIKESİR´İN ÜRÜNLERİ TÜM COĞRAFYADA TANINACAKKonuşmasında, Türkiye´yi doyuran şehir Balıkesir´in ürünlerini bu coğrafyada yaşayan herkese tanıtmak gerektiğini vurgulayan Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula "Gastronomi turizminde il olarak daha çok ön plana çıkmalıyız. `Hayat Dolu Balıkesir´ projesi kapsamında kurumlar arası birlik ve beraberlikle marka değerimizi ortaya çıkararak daha da ilerleteceğiz" dedi.`BU TOPRAKLARDAN BEREKET FIŞKIRIYOR´Balıkesir´in topraklarının zenginliğini Türkiye ve dünyaya duyurmak istediklerini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Bu memleketin ürünleri, tarladan direkt sofraya gelir. Gastronomi şehirleri bu bütünselliği sağladığı için ortaya güzel lezzetler çıkarıyorlar. Balıkesir de artık bu zenginliğini ve iddiasını ortaya koyuyor. Dağlarından bal, ovalarından yağ akan şehir derken Kazdağları ve Madra Dağı´nı işaret ediyoruz. Şehrimizin her bir karışından bereket fışkırıyor. Endemik bitkilerden zeytine, ayçiçeğinden susamına, baharatlarından balına kadar her şey yetişiyor ve oluyor. Balıkesir olarak esenlik ve sağlık turizmindeki potansiyelimiz ile Avrupa´nın Seçkin Destinasyonu seçildik. Gastronomi şehri olma yolunda birçok çalışma gerçekleştirdik. Sahilleri, Kuş Cenneti, termalleri ve tüm ilçeleriyle Balıkesir, 365 gün misafirlerini bekliyor" diye konuştu.`GASTRONOMİ KONUSUNDA GÜCÜMÜZÜ GÖSTERECEĞİZ´Festivalde emeği geçenlere ve katılım sağlayanlara teşekkür eden Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "Balıkesir turizm şehri olma yoluna çıktı. Bunun bileşenleri çok geniş bir alana yayılıyor. Gastronomi de bunlardan belki de en güçlü olanı. Bu konuda güçlüyüz. Gücümüzü göstermek istiyoruz. Balıkesir bu festivalle artık ben de bu sahada varım diyor. Şehrimize, turizm ve gastronomi sektörüne hayırlı olsun" dedi.BALIKESİR TANITILIYORŞehrin yöresel ürünleriyle 30´un üzerinde çeşidin yer aldığı `Balıkesir Kahvaltısı´ Avlu Havuzlu Amfi Alanı´nda kurulan stantlarda görkemli bir şekilde tanıtılmaya başlandı. 51 firma, 10 kooperatif, 16 kuruluş, 2 süt birliğinin stant açtığı festivalde 20 ilçe tanıtılıyor. Gastronomi turizmi aracılığıyla Balıkesir´in mutfak zenginliğini paylaşabileceği güçlü bir ortam olan festivale, bazı şehirler de misafir olarak katıldı.Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Balıkesir Aşçılar ve Pastacılar Derneği ile Türkiye Aşçılar ve Pastacılar Birliği iş birliğinde düzenlenen ve 5 Haziran´a kadar açık kalacak festival kapsamında; birbirinden güzel yemek şovlar, ünlü şeflerin panel ve söyleşileri, yöresel ürünlerin tadımı ile barana ve halk oyunları gösterisi de yapılacak.YOĞUN KATILIM GERÇEKLEŞTİFestival açılışına Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş´un yanı sıra proje paydaşları olan Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış, Ticaret Borsası Başkanı Ersin Erdoğmuş, Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe, Türkiye Aşçılar ve Pastacılar Onursal Başkanı Mahmut Dolmacı, Türkiye Aşçılar ve Pastacılar Birliği Balıkesir Temsilcisi Levent Kaynak ile TÜRSAP Genel Başkanı Firuz Bağlıkaya, Çanakkale-Körfez Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ahmet Çelik, Arnavutluk, Hırvatistan, Malta ve Letonya Büyükelçileri, Hollanda İstanbul Başkonsolosu Arjen Uijterlinde, Bosna Hersek Büyükelçiliği Müsteşarı, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kooperatifler, siyasi partilerin il başkanları, il protokolü ve vatandaşlar katıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir

2022-06-02 14:55:28



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