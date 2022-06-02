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Balıkesir’i Havran ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığının "Temel Eğitimde 10 bin Okul Projesi" dahilinde belirlenen 7 okulda veli ve öğrencilere yönelik ilk yardım semineri verildi.

Havran’da Temel Eğitimde 10 bin Okul Projesi’nin uygulandığı 7 okulda Balıkesir İl Mili Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminerde katılımcılara temel ilk yardım teknikleri gösterildi.

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