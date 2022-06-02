Balıkesir’de Uluslararası Kahvaltı Festivali başladı

Balıkesir’de bugün başlayan Uluslararası Kahvaltı Festivali, birbirinden lezzetli tatlarıyla ziyaretçilerini bekliyor.

İlker Ayrık’ın sunumunu yaptığı Uluslararası Kahvaltı Festivali başladı. Açılışa Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da katılırken, halk oyunları ekibi bir gösteri sundu. Açılışta konuşan Vali Hasan Şıldak, "Bu bir turizm şehri olma yolculuğudur. Bunun unsurları çok geniş bir alana yayılıyor elbette. Gastronomi de bunlardan biri. Belki de niye kahvaltı diye söylenebilir? Böyle bir soru akla gelebilir. Niye gastronomi denebilir. Gücümüzü göstermek istiyoruz. Balıkesir bu festivalle artık ben de bu sahada varım diyor. İşte o yüzden buradayız. Ne kadar güçlü olduğumuzu biraz sonra hep birlikte stantlarımızı ziyaret ettiğimizde görmüş olacağız. İlimize hayırlı olsun. Turizm sektörüne, gastronomi sektörüne hayırlı olsun. Bütün paydaşlarımızı, emek veren tüm personelimizi kutluyorum, tebrik ediyorum. Sizlere tekrar hoş geldiniz diyor, saygıyla selamlıyorum" dedi.

Belediye Başkanı Yılmaz da, "Başlattığımız Uluslararası Kahvaltı Festivalimiz birçok amaca hizmet edecek. Biz seçkin destinasyonlar, sağlık ve esenlik rotası içerisine girdik. Kültür Bakanımız bu lisansı onurla, gururla, kültür merkezinde vali beye şehrimiz adına verdi. Gastronomi şehri olma adına çok şey yaptık. Termaliyle, bereketiyle, turizm canlandırmasıyla 365 gün ziyaret edilebilecek, yıllık salçanızdan peynirinize ihtiyaç duyduğunuz her türlü baklagile kadar, kurutulmuş meyveye kadar satın alabileceğiniz bir şehiriz. 365 gün Balıkesir misafirlerini beklemeye hazır, şehir merkeziyle, Sındırgı'sıyla, Gönen'iyle. Herkesi buraya bekliyoruz. Destek verdiğinizden dolayı, bugün burada olduğunuzdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" dedi.

Vali Şıldak ve Başkan Yılmaz’ın kurdele kesimiyle başlayan Uluslararası Kahvaltı Festivali 5 Haziran tarihine kadar ziyaretçilerini bekliyor.

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