Kazdağları Milli Parkı'na 250 keklik salındı  



Abdulkadir AYDINIŞIK/ EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Kazdağları Milli Parkı´nda süne, kene, çekirge ve diğer zararlılar ile mücadele amacıyla doğaya 250 kınalı keklik salındı.

Bölgede nadir olarak görülen kuş türlerinden kınalı keklik popülasyonunu artırmak amacıyla Kazdağları'nda belirlenen alanlara Milli Parklar Şefliği personeli tarafından, Yaban Hayatı Veteriner Hekimi Ertan Şenol´un kontrollerini yaptığı 250 kınalı keklik salındı. Doğaya bırakılan keklikler, bir süre daha doğaya adaptasyonun sağlanması için takip edilerek korunacak.

Öte yandan, doğaya salınan kekliklerin hem insan sağlığı hem bitki sağlığı hem de hayvan sağlığı için biyolojik mücadelede son derece önemli olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Abdulkadir AYDINIŞIK

2022-06-02 22:37:02



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