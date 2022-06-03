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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BAÜ Ayvalık MYO’da mezuniyet coşkusu

İHA

BAÜ Ayvalık MYO’da mezuniyet coşkusu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Balıkesir Üniversitesi Ayvalık Meslek Yüksekokulu 20212022 Akademik yılı mezuniyet töreni önceki gün gerçekleşti.
819 öğrencinin bulunduğu Ayvalık Meslek Yüksek Okulunda 270 öğrencinin mezuniyeti için gerçekleşen törende; BAÜ Burhaniye Uygulama Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, BAÜ Burhaniye MYO Müdürü Doç. Dr. Muammer Bezirgân, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun, okulun yönetim kadrosu, öğretim görevlileri ve mezun öğrenciler ve aileleri hazır bulundu.
Törende; yüksekokul mezunları adına konuşmayı Mimari Restorasyon Programı öğrencilerinden Zehra Sönmez Bayrak yaptı. Öğretmenlerine teşekkür eden Bayrak, Balıkesir Üniversitesi mezunu olmaktan gurur duyduğunu kaydetti.
Açılış konuşmasında BAÜ Ayvalık Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Yakup Dinç, “Sizleri 2 yıllık bir eğitimin sonunda bir üst eğitime ve iş hayatına uğurluyoruz. Eminim okulumuzla ilgili çok farklı anılar biriktirdiniz, çok karmaşık duygular içerisinde bulunuyorsunuz. Biz sizleri çok sevdik ve hep seveceğiz. Sizleri mezun ettiğimiz binlerce Balıkesir Üniversitesi Ayvalık Meslek Yüksekokulu mezunlarının arasına uğurlarken bizler de yıllar sonra hatırlayacağınız güzel anılarınızın bir parçası olmak isteriz. Zaman içerisinde okulunuzdan çok değerli bilgi ve donanımla ayrıldığınızın, birçok şey bildiğinizin farkına varacaksınız. Hayatın bu yeni aşamasında okul yılları bir tatlı anı olarak kalırken asıl zorlu ve bütünlemesi olmayan hayat sınavında sizlere başarılar diliyoruz. İleriki yıllarda yine karşılaştığımızda sizleri başarılı bir iş insanı, güzel işler başarmış bireyler, mutlu ve huzurlu yaşam süren insanlar olarak görmeyi diliyoruz. Yolunuz ve bahtınız açık olsun” diye konuştu.
Törende konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ise; her şeyin hayal etmekle başladığını vurgulayarak, “Hayaller ideallere ve hedeflere dönüşür. Azim ve gayretle birleştiği zaman da başarı gelir. Ben de Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun olup, ekonomist olarak lisans diplomamı aldığımda sizinle aynı duyguları hissediyordum. Bu yüzden sizinle birlikte bu mutluluğu yaşamak, böyle özel bir günde bir arada olmak benim için büyük bir onur. Bu mezuniyet törenini elde ettiğiniz bilgi ve değerleri diğer insanlara ulaştırmak için yeni bir başlangıç olarak görmelisiniz. Biz tüm Ayvalık adına eğitim hayatınızda sizlere biraz olsun destek verebildiysek, gönüllerinize girebildiysek, sizden hayatınızın bundan sonraki bölümünde ilçemizin gönül elçileri olarak Ayvalık’ı hiçbir zaman unutmayacağınıza ve hep en güzel anılarla hatırlayıp anlatacağınıza inanıyoruz. Meslek hayatınızla bağlantılı olarak bir nevi bizim gönüllü turizm elçimiz olacağınızı düşünüyorum. Biz bundan sonrada kuzey egenin yıldızı Ayvalık’ımızda sizleri ve ailelerinizi ağırlamaktan daima onur duyacağız “dedi.
Başkan Ergin konuşmasını Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Gençler! Cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz.” vecizesiyle bitirdi.
Konuşmaların ardından okulda dereceye girerek mezun olan; Mimari Restorasyon programından; Zehra Sönmez Bayrak, Buse Ece, Erkut Şencan, Turizm ve Otel İşletmeciliği programından; Ecemnur Buşgan, Ceyda Yeşilördek, Osman Çakıroğlu, İşletme Yönetimi programından; Yıldırım Acar, Osman Oba, Alican Ermendi, Pazarlama programından; Reyhan Küçüktölek, Cengiz Kırımhan ve Melike Karagöz’e mezuniyet belgeleri Belediye Başkanı Mesut Ergin ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.
Mezuniyet pastasının Okul Müdürü Doç. Dr. Yakup Din. Belediye Başkanı Mesut Ergin ve Mimari Restorasyon programı birincisi Zehra Sönmez Bayrak tarafından birlikte kesilmesinin ardından öğrenciler mezuniyet sevincini hep birlikte keplerini havaya atarak kutladı.

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