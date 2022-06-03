Ayvalık Belediyesi Mahalle Evleri üretim merkezi oldu

Balıkesir’in Ayvalık Belediyesi Mahalle Evleri çatısı altında, farklı alanlarda beceri kurs ve eğitimlerine aralıksız devam ediyor.

Unutulmaya yüz tutmuş, sepet örme geleneği ve deri işlemeciliği Ayvalık Belediyesi Mahalle Evleri çatısı altında yeniden hayat buldu. Kurslara katılan kadınlar ürettikleri el yapımı ürünleri farklı etkinliklerde kurulan mahalle evleri stantlarında satışa sunuyor. Geçtiğimiz günlerde Küçükköy Teferic Şenlikleri’nde yoğun ilgi gören üretici kadınların ürünleri, 2. Hayat Boyu Öğrenme Etkinlikleri dahilinde Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde kurulacak stantlarda da vatandaşlarla buluşacak.

Ayvalık Belediyesi mahalle evleri kadınların sosyal ve toplumsal statüsünün yükselmesi, istihdam olanaklarının artması ve katma değer üretebilmelerine katkı sunmak amacıyla hizmet ve projelere devam ediyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, kadınları hayatın içine katan projelere ağırlık verdiklerini vurguladı. Belediye çatısı altındaki mahalle evlerinin, kurslar sayesinde hem öğrenme ve meslek edindirme merkezi gibi hizmet verdiğine değinen Başkan Mesut Ergin; “Mesleki ve beceri kurslarımız, özellikle aile bütçesine katkı sunmak isteyen kadınlar için önemli fırsat sunuyor. Ayrıca, farklı alanlarda kurs ve eğitim alan kadınların özgüveni artmakta, böylece geleceğe daha güvenle bakabilmektedir. Başta kadınlarımız olmak üzere, imkânı ve zamanı olan tüm vatandaşlarımızı, mesleki eğitim ve beceri kurslarımıza katılmaya davet ediyorum” dedi.

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