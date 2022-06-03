Burhaniye Belediyesi memurlarına yemek yardımı sözleşmesini imzaladı

Balıkesir’in Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile belediyede yetkili TÜMBELSEN arasında aylık yiyecek yardımının protokolü imzalandı.

Resmi gazetede yayımlanan devlet memurlarına yemek yardımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile belediye başkanlarına bu konuda yetki verilmesiyle, yerel yönetimlerde çalışan kamu görevlilerine yönelik yemek yardımı için Burhaniye Belediyesi’nde Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler tarafından protokol imzaları atıldı. İmzalanan protokol dahilinde memurlara her ay tavan tutarında ödeme yapılacak.

2022 sonuna kadar yapılan protokol dahilinde belediyede çalışan tüm kamu görevlileri yönetmelik gereği belirlenen yemek yardımından yararlanabilecek.

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