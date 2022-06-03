Edremit köşe buçak temizlik

Balıkesir’in Edremit Belediyesi yaz aylarının başlamasıyla ilçe genelinde büyük bir detaylı temizlik çalışması başlattı. Kış ayları boyunca çeşitli nedenler ile bozulan yolların tamirleri sırasında ortaya çıkan kirlilik başta olmak üzere ilçede detaylı bir temizli çalışması yapılıyor.

Edremit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonunda yapılan çalışmada onlarca belediye işçisi cadde ve sokakları köşe bucak temizliyor. Ayrıca planlanan bölgelerde iş makineleri de temizlik çalışmalarına destek veriyor. Son olarak Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen detaylı mahalle temizlikleri dahilinde ekipler Tuzcumurat Mahallesinde yoğun bir mesai yaparak cadde ve sokakları baştan aşağı temizledi.

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