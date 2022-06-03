HEM Bostancı sergisi açıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi’nin (HEM) kırsal Bostancı Mahallesinde gerçekleştirdiği kursların yıl sonu sergisi açıldı.

Edremit Halk Eğitimi Merkezi tarafından yıl boyunca devam eden kursların sergileri açılmaya devam ediyor. Kursiyelerin eğitim öğretim sezonu boyunca yaptıkları çalışmalar gerçekleştirilen bu sergiler ile beğeniye sunuluyor. Son olarak kırsal Bostancı Mahallesi’nde sezon boyunca gerçekleştirilen eğitimlerde üretilen çalışmalar sergilendi.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri dahilinde Edremit Halk Eğitimi Merkezi’nin Bostancı Mahallesi'ndeki sene sonu sergisinin açılışını Milli Eğitim Müdür Yakup Özbek, Şube Müdürü Bülent Delice, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Duran ve Bostancı Mahallesi Muhtarı Ahmet Demir birlikte yaptılar. Sergi ziyaretçilerden büyük beğeni topladı.

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