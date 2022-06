Altıeylül Kent Sahnesi ilk mezunlarını verdi

Altıeylül Kent Sahnesi Tiyatro Akademi’de eğitimlerini tamamlayan oyuncu adayları, Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi’nde düzenlenen törenle birlikte Belediye Başkanı Hasan Avcı’nın elinden sertifikalarını aldılar.

Altıeylül Belediyesi’nin Hasan Can Kültür Merkezi’ni sanatın, sanatçının ve sanatseverlerin buluşma noktası haline getirmesinin ardından başta vatandaşlar olmak üzere dünya çapından da övgüler almaya devam ediyor. Son olarak düzenlenen Altıeylül Tülütabak Tiyatro Festivali’ne katılan ülke içi ve ülke dışındaki sanatçıların hayran kaldığı Altıeylül Belediyesi aynı zamanda Altıeylül Kent Sahnesi vasıtası ile yetenekli oyuncular yetiştirmeye başladı. Eğitimler ile oyunculuğa adımlarını atan adaylar, hocalarına çalışmalardan oluşan fotoğrafların olduğu bir pasta keserek sürpriz yapmayı da ihmal etmediler.

Akademiden 35 kişi mezun oldu

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencileri adına mutlu olduğunu, aynı zamanda çalışmalara ilk günkü heyecanla devam ettiklerini ve önümüzdeki yıl sahnelemeyi planladıkları “Ben Mimar Sinan” isimli oyun için de özverili bir şekilde öğrencileri ile birlikte hazırlandıklarını ifade eden Ayan “Yaklaşık 7 ay önce, Aralık Ayı’nda başladığımız ve 100’ün üzerinde başvuru alarak eğitimlere devam ettiğimiz Altıeylül Kent Sahnesi Tiyatro Akademi’de sona geldik. Katılımcılara başta bir eleme yapmadık. Kendi kendine doğal eliminasyon sistemi uyguladığımız programda katılımcılar, Haziran Ayı’na kadar eğitimlerine devam etti ve 35 kişi sertifikalarını almaya hak kazandı. Bu 35 kişiye sertifikalarını vererek önümüzdeki yılki Altıeylül Kent Sahnesi’nin A Kadrosu’nu hazırlamış olduk. Şu an bu 35 kişiyle önümüzdeki yıl oyunlar çıkartmaya başlayacağız. Hep birlikte keyifli, güzel ve dolu dolu bir 7 ay geçirdik. Şimdi ise yazın onlarla birlikte eğitim kamplarına gideceğiz. Eğitim kamplarında da eğitimlerine devam ediyor olacaklar. Eylül Ayı itibari ile de inşallah her hafta sonu bu kadroyla birlikte farklı oyunlarla seyirciyle buluşacağız” dedi.

Altıeylül’ü sanat okuluna çevirecekler

Altıeylül’ü en iyi şekilde temsil ederek birbirinden güzel etkinliklere imza atan Altıeylül Belediyesi Altıeylül Kent Sahnesi, şehrin tiyatroya olan ihtiyacını karşılamanın yanı sıra Altıeylül’ü büyük bir sanat okuluna çevirmenin de temellerini atmış bulunuyor. Gerçekleştirdikleri festivaller ve etkinlikler ile Altıeylül’ün havasını değiştiren Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “Altıeylül Belediyesi olarak şehrimize kültürsanat adına elimizden geldiğinden fazlasını yapmaya gayret ediyoruz. Altıeylül’ümüzü kültür başkenti yapma yolunda attığımız her adımda bizleri her anlamda destekleyen Onur kardeşime çok teşekkür ediyorum. Zira Altıeylül Kent Sahnesi Tiyatro Akademi’de göstermiş oldukları gayret ile de Altıeylül’ümüzü kıymetli bir sanat okuluna çevirmiş olacağız inşallah. Yaklaşık olarak 7 ay önce başlayan eğitimlerin ardından bugün bu akademinin ilk mezunlarını vermiş bulunmaktayız. Altıeylül Kent Sahnemizin A Kadrosu’nu oluşturacak olan tiyatroya gönül vermiş kardeşlerimi ve özverili çalışmalarından dolayı da Onur kardeşimi yürekten tebrik ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.