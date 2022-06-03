Özel Çocuklar mest etti

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliğinde sahne olan özel çocuklardan oluşan Halk Oyunları ekibi yaptığı gösteri ile izleyenleri mest etti.

Hayat boyu öğrenme haftası sebebiyle Bandırma Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından dolu dizgin etkinlikler yapılıyor. Düzenlenen etkinlikte Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü eğitmenleri tarafından eğitilen çocukların gösterileri sergilendi. Etkinlikte sahne alan Engelli ve Engelli Aileleri Derneği bünyesinde bulunan özel çocuklardan oluşan Halk Oyunları ekibi muhteşem gösterisi ile etkinliği. izleyenleri mest etti. Çocukların sahneye Türk bayrağı ile çıkması alanda çoşkuyu daha da arttırdı. Hafta boyunca Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından etkinliklere devam edileceği açıklandı.

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