Balıkesir'de 4.3 büyüklüğünde deprem

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Balıkesir'de 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Balıkesir'in Karesi ilçesi Çaypınar merkez üssü olmak üzere 4.3 şiddetindedeprem meydana geldi.

Deprem Balıkesir'in ve Bursa'nın bazı bölgelerinde hissedildi.

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