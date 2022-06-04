Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem (3)

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SOKAĞA ÇIKTILARSüleyman ÖZAYDIN/MANYAS(Balıkesir),(DHA)-BALIKESİR'in Karesi ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 ve 4.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle kentte yaşayanları panik kapladı. Manyas ilçesindeki birçok kişi, depremin ardından sokağa çıktı.Öte yandan, deprem Bursa kent merkezi ve ilçelerinden de hissedildi.(DHA) DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Manyas Süleyman ÖZAYDIN

2022-06-04 04:12:56



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