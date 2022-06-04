

Balikesir'de yaşanan depremle ilgili olarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ekiplerimiz ilk andan itibaren sahada hemşehrilerimizle birlikte olup BAKOM Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Merkezi takip ve koordinasyonu sağlamaktadır. Merkez üsse yakın tüm kırsal mahalleler İbirler, Davutlar, Çaypınar, Yaylabayır, Yağcılar, Çanacık, Halkapınar, Karacaören, Kamçılı, Şamlı ekiplerimiz taradı herhangi bir olumsuzluk yoktur."DHA-Flaş Haber Türkiye-Balıkesir

2022-06-04 04:18:52



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