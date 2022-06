İDA Madra Jeoparkı Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesini ağırladı

Türkiye’de UNESCO’ya aday gösterilen İDAMADRA Jeoparkı üniversitelerin arazi eğitimlerinde gözde mekanlarından biri haline geldi. Çanakkale ve Balıkesir sınırlarında yer alan İDAMadra Jeoparkının Sındırgı ilçesinde bulunan sıcak su kaynaklarının yeryüzüne çıkışı ile şekillenen oluşumların ve Türkiye’deki tek canlı dikitlerin yer aldığı Hisarlan Jeopark hem turistlerin hem de eğitimcilerin ilgisini çekiyor.

Yüz yıllar öncesinden gelen oluşumları görmek, o anı ölümsüzleştirmek isteyen turistlerin yanısıra Üniversitelerde akademik arazi inceleme gezilerin de Hisaralan Jeopark bölgesini tercih etmeye başladı. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Coğrafya bölümü öğretmen ve öğrencileri de İDA MADRA Jeopark gezisi ile alan inceleme programını gerçekleştirdi.

UNESCO adayı Jeopark alanının yanı sıra Akpınar Yaşam Merkezinde Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş tarafından ilçe tanıtımı, İDA Madra Jeporakı yetkilileri tarafından da bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. Öğrenciler sonrasında mini bir ilçe gezisi ile ikinci bir termal kaynak olan Emendere Termal bölgesini de gezdi.

Her bir oluşum ayrı bir güzellik, ayrı bir ders

Hisarlan Jeopark sahasına ilk kez geldiğini ve oluşumların her birinin ayrı bir özellik taşıdığını belirten Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Coğrafya Bölümü Doktora Öğretim Üyesi İlker Eroğlu “Biz Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Coğrafya Bölümü olarak buraya arazi gezisine geldik öğrencilerimizle birlikte. Bugünümüzü buraya ayırdık. İlk kez geliyoruz bu jeopark alanına. Çok güzel bir yer gerçekten. Ve çok ilginç oluşumları gördük burada. Öğlene kadar gezebildik ama gezilecek o kadar çok yer var ki her yer ayrı bir oluşum, ayrı bir güzellik, ayrı bir ders sahası öğrencilerimiz açısından da bizim açımızdan da. İlk kez geldik ve bundan sonra da inşallah getirmeyi düşünüyoruz buraya” dedi.

Her yıl arazi inceleme gezilerini gerçekleştirdiklerini belirten Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Coğrafya Bölümü Doç. Dr. Emre Özşahin “Biz her yıl düzenli olarak öğrenci arkadaşlarımıza periyodik arazi çalışmaları yaptırıyoruz. Bu yıl da Türkiye’de UNESCO’ya aday gösterilen jeopark listesinde yer alan İDAMADRA jeoparkını arazi çalışmaları çerçevesinde gelmeyi düşündük arkadaşlarla. Ve bu bağlamda araziye geldik. Arazi de şu an Hisaralan kaplıcalarında ve ya traverten konilerinin olduğu alandayız. Gerçekten coğrafi anlamda çok zengin bir arazi. Öğrenci arkadaşlarımıza katma değer açısından ve ya bilgi açısından çok fazla bilgi sunuyor. Bu bilgiyi arazi de uygulamalı bir şekilde öğrenci arkadaşlarımıza aktarmaya çalışıyoruz. Buranın düzenlenmesinde katkı sunan bütün paydaşlara ben canı gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah bu alanın tescillenip Türkiye’nin ikinci jeoparkı olmasını canı gönülden temenni ediyorum” dedi.

Coğrafya Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi Onur Can Yılmaz “Balıkesir’de bulunan jeopark’ı daha doğrusu jeopark adayı olan bölgeyi ziyarete geldik. Buraya gelirken ki amacımız bölgedeki jeolojik özellikleri tanımak, özellikle bölgenin topoğrafyasına, ana kayasına jeomorfolojik şartlarına bakmak incelemek ve jeopark adayı olan bu bölgeyi tanımaktı. Geldik gördük. Sağ olsunlar Balıkesir Üniversitesinden İsa hocamız da aynı şekilde Balıkesir Belediyesinden Murat hocamız da bizlere rehberlik ettiler burada. Onlar sayesinde bölgeyi iyi şekilde tanıdık. Gelecekte de ani umarım bu adaylık meselesi başarıyla sonuçlanır ve bu bölge resmi bir jeopark olarak ilan edilir, kabul edilir. Bugün burada bulunmaktan gerçekten mutluyduk. Umarım tekrar ziyaret etme şansımız olur” şeklinde konuşurken 3. sınıf öğrencisi Emine Atalay ise “Namık Kemal Üniversitesi 3. sınıf öğrencisiyim. Buraya arazi gezisi amacıyla geldik. Balıkesir’deyiz. Belediyenin de yardımıyla jeopark alanını geziyoruz. Ve şu ana kadar gördüğümüz en güzel araziydi. Termal su falan yani ilk defa görüyorum ve çok hoşuma gitti. Kayaçlar falan da topladık. Genel olarak çok beğendim“ dedi.

