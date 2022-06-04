Okulun bahçesi rengârenk oldu Öğrencilerine doğa sevgisi aşılıyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 17 Eylül İlkokulu sınıf öğretmenliğini yapan İsmail Hakkı Kaya uzun yıllardır okul bahçesinde kendi imkânlarıyla birbirinden farklı güller yetiştirerek çocuklara doğa sevgisini aşılıyor.

Emekli öğretmen İsmail Hakkı Kaya, doğaya olan düşkünlüğü ile uzun yıllardır kendi imkânlarıyla okulun etrafında çeşitli renklerde güller yetiştirerek çevre konusunda çocuklara çiçek, doğa ve çevre sevgisini aşılıyor. İsmail Hakkı Kaya "28 yıldır Bandırma 17 Eylül İlkokulu sınıf öğretmenliğini yürüttüğüm okulumuzun bahçesinde 45 çeşit renkte gülümüz var. Okulumuzun bahçesine rengarenk çiçekler dikerek çevre güzelliği oluşturduk. Sağ olsun öğrencilerimiz güllerimizi de korumaktadır. Düzenli olarak bakımlarını, sulamalarını yapıyorum. Bu vesileyle de çocuklarımıza çevre ve doğa sevgisi aşılayacağıma inanıyorum. Öğrencilerimiz gülleri çok seviyorlar. Güllere öğrencilerimiz sahiplendiler, onlar da koruyor ve suluyorlar. Çocuklarımıza doğa güzelliği, çevre temizliğini aşıladık. Sağ olsun idarecilerimiz de bu konuda bizlere de yardımcı oluyorlar. Çocuklarımız, doğayla iç içe yaşamasını da daha iyi anlayacaklar. Doğa sevgisi insana mutluluk ve huzur getirir" ifadesinde bulundu.

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