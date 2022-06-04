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Deprem nedeniyle geceyi dışarıda geçirenler günün ilk ışıklarıyla evlerine döndü (2)

DHA

Deprem nedeniyle geceyi dışarıda geçirenler günün ilk ışıklarıyla evlerine döndü (2)


DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Balıkesir'in Karesi ilçesinde meydana gelen 4.1 ve 4.7 büyüklüğündeki depremler, sarsıntının hissedildiği Manyas ilçesindeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde sarsıntıyla kaldırımda yatan bir köpek ayağa kalkarak koşuyor. 
Bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine ise 4.7 büyüklüğündeki depremle, vatandaşların panikle sokağa çıktığı görülüyor. (DHA)
Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS (Balıkesir), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Manyas Süleyman ÖZAYDIN
2022-06-04 11:14:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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