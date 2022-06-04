Ayvalık’ta Anadolu Uygarlıkları Müzesi’ne görkemli açılış

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayvalık’ta Anadolu Uygarlıkları Müzesi’ne görkemli açılış

İHA

Ayvalık’ta Anadolu Uygarlıkları Müzesi’ne görkemli açılış

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, uzun yıllar zeytinyağı fabrikası olarak kullanıldıktan sonra Türkiye’nin en büyük sanayi dönüşü projesi olarak yaşam merkezi haline dönüştürülen Kırlangıç Sosyal Tesisleri’nde dev bir müze açıldı.
Ayvalık Belediyesi’nin yanı sıra iş insanı Necdet Bezmen küratörlüğünde Ayşe Mina Esen’in koleksiyonundan seçilen 619 aşkın tarihi eserin sergilendiği müzenin açılışında Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Aslan, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçın, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, İş insanı Şerif Kaynar, Rengin Suar, Prof. Dr. Ömer Özyiğit, Ayvalık belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda sanatsever hazır bulundu.
“Çok büyük değer katacak”
Açılış töreni öncesi Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin konseri büyük beğeni toplarken, açılışta konuşan müzenin yaşama geçirilmesinde çok büyük emek veren Şerif Kaynar, maddi ve manevi destek veren katılımcılara teşekkür ederek, sırada, müzenin ulusal ve uluslararası tanımının bulunduğunu söyledi.
Müzenin küratörlüğünü gerçekleştiren Necdet Bezmen de, 11 yaşında başlayan müze sevgisinin her geçen gün artarak devam ettiğini hatırlatarak eşiyle birlikte eser satın almaya başladığını söyledi. Bezmen, “Evdeki eserler çoğaldıkça onları gerçek sahipleriyle sanatseverlerle paylaşmanın zamanının geldiğine karar verdik. Bana, ‘neden Ayvalık’ diye soruyorlar, Ben bir göçmen çocuğu olarak bu coğrafyaya, bu coğrafyanın insanlarına kendimi yakın buluyorum. Ayvalık’ta kendimi evimde gibi hissediyorum. Ayrıca Ayvalık’ta böyle bir müzenin eksikliği vardı onu yaşama geçirmenin mutluluğunu yaşıyorum” diye konuştu.
Gelecek kuşaklara kültürel miras
Açılış töreninde konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, müzede 619 eserin sergilendiğini ve uzun süreli bir çalışmanın sonucunda koleksiyonun ortaya çıktığını söyledi. Ayvalıkta Yeni bir kültürel alanı daha yaşama geçirdiklerini hatırlatan Başkan Ergin, “Turizm, doğa, zeytinyağı ve gastronomi kültürünün yanında kentimize ve gelecek kuşaklara bir kültürel miras emanet edeceğiz. Ayvalık, müzeler kenti olarak da bilinecek, tanınacak. Müzede Anadolu’nun değişik yerlerine ait Kalkolitik Çağ’dan günümüze kadar tarihlenen eserler sergileniyor. Koleksiyonda pişmiş toprak, gümüş, bronz, demir, kemik, cam günlük kullanım ve süs eşyaları ile mermerden yontu eserler yer alıyor. Kalkolitik çağ, tunç çağları, demir çağı, arkaik dönem, klasik dönem, hellenistik dönem, Roma imparatorluklarına ait eserlerin yanı sıra Anadolu’da demir çağın en önemli uygarlıklarından Urartulara ait eşsiz eserler Müzede yer alıyor. Anadolu’da yaşamış insanların binlerce yıllık tarihini ortaya koyan eserleri bir araya toplayan Müzemiz Ayvalık için çok önemli bir değer olacak” dedi.
Törene katılanlar, gruplar halinde gezdikleri müzede eserleri ilgiyle izlediler, eserler hakkında verilen bilgiler, detaylar karşısında heyecanlarını gizleyemediler. Ayvalık Anadolu Uygarlıkları Müzesi’nin pazartesi hariç her gün 10.0017.00 saatleri arasında sanatseverler tarafından gezilebileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bandırmaspor'dan TFF'ye tepki
YEREL HABERLER Bandırmaspor'dan TFF'ye tepki
Balıkesir'de 55 deprem kaydedildi
YEREL HABERLER Balıkesir'de 55 deprem kaydedildi
Deprem nedeniyle geceyi dışarıda geçirenler günün ilk ışıklarıyla evlerine döndü (2)
YEREL HABERLER Deprem nedeniyle geceyi dışarıda geçirenler günün ilk ...
Deprem nedeniyle geceyi dışarıda geçirenler günün ilk ışıklarıyla evlerine döndü
YEREL HABERLER Deprem nedeniyle geceyi dışarıda geçirenler günün ilk ...
Çanakkale Kahramanı Koca Seyit’in memleketi Havran fotoğrafçıları ağırlayacak Fotoğraf tutkunları Koca Seyit’i memleketi Havran’ı foto maraton ile fotoğraflayacak
YEREL HABERLER Çanakkale Kahramanı Koca Seyit’in memleketi Havran ...
Görme engelli aşçıdan zeytinli köfte
YEREL HABERLER Görme engelli aşçıdan zeytinli köfte
Okulun bahçesi rengârenk oldu Öğrencilerine doğa sevgisi aşılıyor
YEREL HABERLER Okulun bahçesi rengârenk oldu Öğrencilerine doğa ...
İDA Madra Jeoparkı Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesini ağırladı
YEREL HABERLER İDA Madra Jeoparkı Tekirdağ Namık Kemal ...
Balıkesir'deki depremde can ve mal kaybı yok
YEREL HABERLER Balıkesir'deki depremde can ve mal kaybı yok
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem (3)
YEREL HABERLER Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem (3)
Balıkesir'de 120 dakikada 30 artçı deprem
YEREL HABERLER Balıkesir'de 120 dakikada 30 artçı deprem
Vali Şıldak'tan deprem açıklaması
YEREL HABERLER Vali Şıldak'tan deprem açıklaması
Başkan Yılmaz: 'Çok şükür ki şu an olumsuz bir haber yok'
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz: 'Çok şükür ki şu an olumsuz bir haber ...
Balıkesir'de 4.7 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü
YEREL HABERLER Balıkesir'de 4.7 büyüklüğündeki deprem vatandaşları ...
Balıkesir peş peşe depremlerle sallandı
YEREL HABERLER Balıkesir peş peşe depremlerle sallandı
Balıkesir'de 4.3 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Balıkesir'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Sahil şenlikleri renkli başladı
YEREL HABERLER Sahil şenlikleri renkli başladı
Özel Çocuklar mest etti
YEREL HABERLER Özel Çocuklar mest etti
İş insanı, ofisinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
YEREL HABERLER İş insanı, ofisinde başından tabancayla vurulmuş ...
TDP’den Memleket Partisi’ne geçtiler
YEREL HABERLER TDP’den Memleket Partisi’ne geçtiler
Burhaniye’de üniversiteli gençlerin mezuniyet coşkusu
YEREL HABERLER Burhaniye’de üniversiteli gençlerin mezuniyet coşkusu
Karesi’de çocuk oyunları şenliği yapıldı Karesi’de 10 bin çocuk geleneksel oyunları öğrendi
YEREL HABERLER Karesi’de çocuk oyunları şenliği yapıldı Karesi’de 10 ...
Ayvalık’ta HEM kursiyerleri yeteneklerini sergiledi
YEREL HABERLER Ayvalık’ta HEM kursiyerleri yeteneklerini sergiledi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.