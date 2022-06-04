Başkan Yılmaz, BAÜN'lü öğrencilerle buluştu

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Balıkesir Üniversitesi ÖğrenciRektör Buluşmaları etkinliklerinden sonra 'Şehrimizin Yöneticileri Öğrencilerimizle Buluşuyor' etkinlikleri başlattı.

Bu etkinlik için Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenciler Şehrin Yöneticilerine görüş ve taleplerini iletme fırsatı buldular. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz hem öğrencilerin dile getirdikleri konuları dikkatle takip edeceklerini ifade ettiler, hem de öğrencilere tavsiyelerde bulundular.

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