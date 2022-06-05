Validen vatandaşa tatlı ikramı

Balıkesir Uluslararası Kahvaltı Festivalinin 3'üncü gününde Vali Şıldak Avlu’da samimiyetiyle gönülleri fethetti. Tamamı yerel ürünlerden oluşan ve lezzete doyuracak kahvaltının tanıtıldığı festivalde her gün stantları gezen Şıldak, 3'üncü günde vatandaşlara tatlı ikram etti.

Marka Şehir Balıkesir'in kahvaltısıyla ülke gündemine oturduğu festival ilk günkü coşkusuyla devam ediyor. Vali Şıldak, stant açan firmalarla ürünleri hakkında sohbet etti. Şeflerle birlikte ahtapot ve fener balığından yemek yapan Vali Şıldak, Balıkesir'in lezzetiyle damakta yer bırakan şifa kaynağı kuzusunu kasaplarla birlikte işledi.

Vali Şıldak, misafir İllerin de yer aldığı stantları ziyaret ederek, Gaziantep standında işin ustalarıyla birlikte katmer yaptı. Misafirlere festivale katılımları dolayısıyla teşekkür eden Şıldak vatandaşlara tatlı ikram etti.

Vali Şıldak Eşi Fatma Nur Şıldak ile birlikte Balıkesirlilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Vatandaşlar böylesine coşku dolu bir festival organizasyonu dolayısıyla Vali Şıldak'a Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz’a teşekkür ettiler.

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