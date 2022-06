500 kilogram zirai atığa bir kuzu Tarlalardaki atıklar kuzuya dönüşüyor

Büyükşehir Belediyesi doğa dostu, sürdürülebilir tarım için önemli bir adım atarak S.S. Gönen Merkez Tuzakçı Hasanbey Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile birlikte “Tarlada Sıfır Atık” projesini başlattı. Zirai ve tarımsal atık toplayan kooperatif üyesi kadınlara, her 500 kilogram başına Büyükşehir tarafından bir toklu kuzu hediye edilecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kadın girişimcilere destek olmaya devam ediyor. S.S. Gönen Merkez Tuzakçı Hasanbey Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile iş birliğinde “Tarlada Sıfır Atık” projesini hayata geçiren Büyükşehir ve kooperatif, tohumdan hasada kadar geçen sürede meydana gelen zirai ve tarımsal atıklar ile atık plastiklerin geri dönüşüme kazandırmayı hedefliyor. Kooperatif bünyesinde bulunan 13 köyde hayata geçirilen “Tarlada Sıfır Atık” projesi ile; zirai ve tarımsal atık toplayan kooperatif üyelerine, her 500 kilogram başına Büyükşehir Belediyesi tarafından bir toklu kuzu hediye edilecek.

S.S. Gönen Merkez Tuzakçı Hasanbey Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bünyesinde yer alan 13 kırsal mahallede “Önder Kadın Çiftçilerle Tarlada Sıfır Atık” kampanyası başlatan Büyükşehir Belediyesi; tarlalarda oluşan plastik atıkların ve kullanılmış zirai ilaç ambalaj atıklarının doğaya verdiği zararın önüne geçmek amacıyla konteynerler yerleştirerek düzenli olarak boşaltımını sağlıyor.



500 kilo zirai atığa toklu kuzu

“Tarlada Sıfır Atık” projesiyle; bir yandan tarımsal atıkların oluşturduğu çevresel kirliliğin azalmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi diğer yandan da her 500 kilogram zirai ve tarımsal atık toplayan kooperatif üyesine, 1 toklu kuzu hediye ederek atıkların toplanmasını teşvik ediyor ve bölgedeki çiftçilere sosyoekonomik destek sağlıyor. Böylelikle; iklim değişikliği ve kuraklığın önlenmesine yönelik olarak tarımsal atıkların oluşturduğu çevresel kirliliğin azaltılması sağlanıyor. 160 kadın ortağı olan Gönen Merkez Hasanbey Tuzakçı Tarımsal Kooperatifi Başkanı Berrin Yetkin Var, 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın hayata geçirdiği “Sıfır Atık” projesini “Tarlada Sıfır Atık” olarak uyarladıklarını söyledi.



“Tarlalarda atıklar değil, kuzular gezsin”

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi ile birlikte 13 köye önder kadın çiftçi seçerek bu köylere konteynerler yerleştirdiklerini belirten Var “Bu köylerde aktif olarak devam eden proje ile; 3 bin 400 kilogram zirai ve tarımsal atık toplandı. İlk dağıtımımızı Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’ın katkılarıyla gerçekleştireceğiz. Konteynerimizin olmadığı köylerden de çok fazla talep gelmeye başladı. Kadınlarımız projeye çok sahip çıkıyor. Coğrafi İşaretli Balıkesir Kuzusunu yaygınlaştırmak ve tarlalardaki atığın önüne geçmek amacıyla yaptığımız proje çok güzel ilerliyor. Büyükşehir Belediye Başkanımızın bizlere verdiği destekle projemizi daha da yaygınlaştıracağımızı düşünüyoruz” diye konuştu.



Sıfır atık bilinci oluşuyor

Önder Kadın Çiftçi olarak köylerde sıfır atık konusunda bilinç oluşturduklarını ifade eden Tuzakçı köyünden Nadire Çakır, küçükbüyük herkesin kampanyaya destek olmaya başladığını söyleyerek “Biz, çiftçiler olarak toprağa ve hayvana önem verdiğimiz için bu proje bizi heyecanlandırdı. Bizlere, Sıfır Atık projesinde yardımcı olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a ve Kent Konseyi’ne teşekkür ediyorum. Onların sayesinde çöp konteynerleri bizim köylerimize geldi ve bizler de birer kadın çiftçi olarak bunların başında yer alıyoruz ve diğer arkadaşlarımıza örnek olmaya çalışıyoruz” dedi.

Bostancı köyünden Nilgün Üsküp de, “Önder Kadın Çiftçi” projesini duyduklarında hemen dahil olmak istediklerini belirterek, “Çevremizde çok ekim alanı olduğu için zirai ilaç atıkları ve sifonlar var. Biz, bunları değerlendirmek istedik. Tarlada Sıfır Atık Projesi ile bütün atıklarımızı konteynerlere dolduruyoruz. Her 500 kilogram atığa Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından bir toklu kuzu veriliyor. Bizler için iyi bir proje oldu. Hem atıklarımız çevreyi kirletmiyor hem de bize fayda sağlıyor” açıklamasında bulundu.

