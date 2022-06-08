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Denizden çıkan çöpler ile anıt yaptılar Ayvalık’ta 'çöp anıtı' ilgi gördü

İHA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, mavi bayraklı plaj sayısını 5'e çıkarması ve deniz temizliğine verdiği önemle dikkatleri üzerinde toplayan Ayvalık Belediyesi öncülüğünde yaptırılan Büyük Deniz Çöpleri Anıtı, Duba Plajı'nda sergilenmeye başlandı.

Denizden çıkan çöpler ile anıt yaptılar Ayvalık’ta 'çöp anıtı' ilgi gördü

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, mavi bayraklı plaj sayısını 5’e çıkarması ve deniz temizliğine verdiği önemle dikkatleri üzerinde toplayan Ayvalık Belediyesi öncülüğünde yaptırılan Büyük Deniz Çöpleri Anıtı, Duba Plajı’nda sergilenmeye başlandı.
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ve Sebahat Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi’nin de ortaklığıyla yapılan 9 katlı bir piramit şeklindeki epoksiden yapılan anıt, denizlerin ilk halinden insanoğlu tarafından yavaş yavaş kirlenmesine doğru geçen evrimi gözler önüne seriyor.
Bununla yetinmeyen Ayvalık Belediyesi, TÜRÇEV ve Sebahat Şişman Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri 10 metre uzunluğundaki dev bir tuval üzerine çizilen denizlerin kirletilmesi temalı resmi de anıtla birlikte sergileyerek anlamlı bir çevre mesajı vermesiyle de yüreklerde taht kurdu.
Büyük Deniz Çöpleri Anıtı ve 10 metrelik resmin sergilenmeye başlamasıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ilçe genelinde mavi bayraklı plaj sayısının da bu yıl 14’ten 16’ya yükselmesinin mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, “Mavi bayrakların sürdürülebilir olması ve uzun vadede devam edebilmesi için sadece yerel yönetimlere değil, Ayvalık’ta yaşayan herkese büyük görevler düşüyor. Biz Ayvalık Belediyesi olarak yıl içerisinde birçok çevre farkındalığı çalışmaları yaparak bu bilinci hep açık tutmaya çalışıyoruz. Bu yıl Türkiye Çevre Eğitim Vakfı ve Sebahat Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi ortaklığında 9 katlı bir piramit, bir anıt oluşturduk ve bu anıtın adını da ‘Büyük Deniz Çöpleri Anıtı’ adını verdik. Bu anıtta 9 katman var ve her katmanda başka bir tema başka bir konu anlatılıyor. Denizlerimizin ilk halinden kirlenmesine doğru evrilmesini gösteriyor bizlere. Bununla birlikte 10 metre uzunluğunda dev bir tuval üzerindeki resimle çok önemli bir çevre mesajı da vermeye çalıştı öğrencilerimiz. Aslında sanatlarıyla çevreye ve doğaya katkı sunmaya insanları bu konuda duyarlı olmaya davet ettiler. Ayvalık bizim için çok kıymetli, deniz ve kıyılarımız çok fazla. Deniz alanlarımızı hep temiz tutma mecburiyetimiz var, böyle bir anıt ve oluşturmaya çalıştığımız dev resim ile aslında insanlara, ‘Oluşturduğumuz kirliliğin sonucu budur’ demek istedik. Farkında değiliz ama dünyamız, plajlarımız, denizimiz gittikçe daha kötü bir hale dönüşüyor. Sanayi atıkları olsun, insanların kendi yaşamlarını kolaylaştırmak için kullandığı malzemeler olsun birçok çöp oluşmaya başladı ve biz bunu tam olarak nasıl değerlendirip geri dönüştüreceğimizi bilmiyoruz. Temelden de bunun eğitimini almadığımız sürece bu böyle gidecek. Burada buna değinmek istedik. İnsanların da buna değer göstermesini, duyarlı olmasını bekliyoruz. Bu yapmış olduğumuz iki eser de bize derin denizlerdeki temizliğin önemini, etrafımızdaki alanların temiz kalmasının önemini ve gelecek nesillere güzel bir ortam bırakmanın önemini anlatacaktır diye düşünüyorum. Emeği geçen herkese tekrar şahsım ve tüm Ayvalık halkı adına teşekkür ediyor, herkese 'Ayvalık Kadar Mavi, Ayvalık Kadar Güzel' bir yaz sezonu diliyorum” diye konuştu.
TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı ve Eski Turizm Bakanı Prof. Dr. Abdülkadir Ateş de yaptığı açıklamada, Ayvalıklı gençler tarafından ortaya çıkarılan eserin çok önemli bir hikâyesi olduğunu vurgulayarak, “Bu hikâyenin aslı da, dünyamızın çevre kirliliği konusunda nasıl bir gelişim geçirdiğine ilişkin örnekleriyle doludur. 9 kademeden oluşan bu örneklerin en sonunda ise sigara izmaritleri ve tüm kirliliği gösteriyor. Piramidin en üstünde ise sadece bir avuç kum kaldığını, kumun üzerinde de bizim TÜRÇEV’in mavi bayrağı dalgalanıyor. TÜRÇEV olarak biz istiyoruz ki; bütün bu kirliliklerin kaldırılabilmesi için toplumu eğitmek istiyoruz ve bu bilinç doğrultusunda da ileriye dönük olarak da tüm bu olumsuzlukların zaman içerisinde ortadan kaldırılıp, doğanın kendi kendini yeniden tedavi edebileceğine inanıyoruz. Sadece denizleri temiz tutmak, su tahlillerinde iyi sonuçlar almak yetmiyor. Tüm bunların yanında bazı uygulamalar da yapmak zorundalar. İşte bugün Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık gençleri tarafından bir okulda kendi kendilerine inşa ettikleri bu anıt, dünyanın nereden nereye geldiğini gösteriyor. Doğal bir aşamadan; plastik atıklar, metaller ve sigara izmaritleriyle kaplı bir dünya haline gelmiş, bu anıtı gören insanlarımız herhalde bundan sonra çevreye karşı daha dikkatli ve duyarlı bakacaklardır” dedi.
Etkinlikte; TÜRÇEV Genel Müdürü Murat Yiğitol, TÜRÇEV Ege Bölgesi Sorumlusu Doğan Karataş ve Ayvalık Belediyesi'nin daire müdürleri de hazır bulundu.

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