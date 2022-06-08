Burhaniyeli kadınlar iyilikte yarışıyorlar

Burhaniye ilçesinde, Şehit İlyas Arslan Halk Eğitimi Merkezinde giyim kursu öğretmeni Özlem Tezcan’ın öncülüğünde ’ İyilikte Yarışıyoruz’ projesi çerçevesinde bir araya gelen 10 kadın ihtiyaç sahibi çocukları sevindirdi. Çanakkale’nin Ayvacık İlçesine giden kadınlar, burada HamiyetFerudun Sözen Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünü ziyaret ederken, 56 çocuğa giyim eşyası, ayakkabı ve oyuncaklar hediye etti.

HamiyetFerudun Sözen Çocuk Evleri Sitesi yöneticileri tarafından karşılanan Burhaniyeli kadınlar, çocuklarla sohbet ederken, hediyeleri takdim ettiler. Hediyelerin çocuklara özel hazırlandığını anlatan giyim kursu öğretmeni Özlem Tezcan, “Hazırladığımız ürünleri kendi ellerimizle teslim ettik. Çocuklarımız çok mutlu oldular. Her şey çocuklarımız için. Yaşasın iyilik. Projemize destek olan herkese teşekkür ederiz” dedi.

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