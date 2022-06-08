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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizden bir ton çöp çıktı

İHA

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 'Marmara hepimizin' adı altında dalgıçlar ve öğrenciler tarafından deniz ve sahil temizliği yapılırken, iki saatlik çalışmada bir ton çöp toplandı.

Denizden bir ton çöp çıktı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 'Marmara hepimizin' adı altında dalgıçlar ve öğrenciler tarafından deniz ve sahil temizliği yapılırken, iki saatlik çalışmada bir ton çöp toplandı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi ve Bandırma Belediyesi tarafından ilçe sahilinde ve denizde "Marmara hepimizin" adı altında bir temizlik çalışması yapıldı. Dalgıçlar ve öğrencilerin katıldığı iki saatlik çalışma sonucunda denizden ve sahilden bir ton çöp toplandı. Gerçekleştirilen çalışma hakkında bilgi veren Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu Su Altı Teknolojileri Öğretim Görevlisi Ahmet Demiray, "Üniversitemiz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Bandırma Belediyesi ile hem denizimizi hem de çevremizi temizlemek adına bugün bir etkinlik gerçekleştirdik. Bu etkinlik kapsamında öğrencilerimizin desteği ile birlikte denizi, çevreyi ve tüm Türkiye’yi temizlemek adına bir faaliyet gerçekleştirdik. Bu etkinlikte yer alan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.
Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Su Altı Teknolojileri bölümü 2. sınıf öğrencisi Cem Barkı ise, "Belediyelerimiz ve hocalarımızın sağladığı destekle güzel bir tepki çektiğimizi düşünüyorum. Liman ağızlarını insan eliyle ne kadar kirlendiğini göstermek istedik. Umarız yaptığımız bu çalışma insanlarda güzel bir bilinç oluşturur. Herkesin tepkisini çeker" diye konuştu. Toplanan çöpler belediye personelleri tarafından sahilden alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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