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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edremit kan bağışında birinci sırada yerini aldı

İHA

Edremit kan bağışında birinci sırada yerini aldı

Türk Kızılay tarafından düzenli aralıklarla yapılan kan bağışı kampanyasına büyük ilgi gösteren Edremit, Balıkesir ilçeleri arasında, en fazla kan bağışında bulunan 1’nci ilçe oldu.
Her kan bağışı etkinliğinde yüzlerce ünite kan toplanırken, Edremit’in Cumhuriyet Meydanı’nda kan bağışı etkinlikleri devam ediyor.
‘Kan Ver, Hayat Kurtar’ sloganıyla ülkenin her köşesinde mobil kan bağış araçlarıyla gönüllü vatandaşlardan kan alan Türk Kızılayı, Edremit başta olmak üzere Balıkesir’in tüm ilçelerinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
2020 yılında Balıkesir genelinde 34 bin 643 ünite kan toplanırken, Edremit’te 3 bin 659 ünite, 2021 yılında ise Balıkesir’de 36 bin 340 ünite kan toplandı. Edremit’te ise 2021 yılında 3 bin 670 ünite kan toplandı. 2022 yılının ilk 5 ayında Edremit’te ise bin 81 ünite kan toplandı. Alınan bu kan bağışı verilerine göre Balıkesir ilçeleri arasında en yüksek bağış miktarını Edremit ilçesinin yaptığı görülmekte.
Balıkesir’in en fazla kan bağışı toplayan ilçesinin Edremit olduğu öğrenilirken konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Türk Kızılay Edremit Şube Başkanı Himmet Bora “Kan bağışında bulunan değerli Edremit halkımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü bir damla kan, bir hayat demektir. Kan bağışının iki türlü faydası olduğunu biliyoruz. Birisi veren kişinin vücudunda verilen kanın yerine, anında genç hücrelerin dolaşıma katılması ve kan bağışlayan kişinin daha dinç ve daha canlı olması ile kalp krizi riskinin azalmasıdır. İkincisi ise ihtiyacı olan kişilerin Kızılay yardımı ile anında kan bulabilmesidir. Her yıl binlerce insan, bir kaza veya bir hastalık sonucunda kan bulamadığı için hayatını kaybetmektedir. O yüzden kan verebilecek durumda olan herkesin kan bağışında bulunması birer insanlık görevidir. Bu bilinçle hareket eden değerli halkımıza sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

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