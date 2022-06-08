Ayvalık açıklarında Yunan unsurları tarafından geri itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Türk kara sularına Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından geri itilen 44 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı botları bölgeye sevk edildi. Bölgeye ulaşan sahil güvenlik botları, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen bottaki 44 düzensiz göçmeni güvene alıp Ayvalık Limanı'na getirdi.
Ayvalık’ın Alibey (Cunda) Adası'nda tıbbi yardımda bulunulan yabancı uyruklu düzensiz göçmenler, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.