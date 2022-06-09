Vali Şıldak mavi bayrakta Engürü Sitesi’ni örnek gösterdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Şıldak mavi bayrakta Engürü Sitesi’ni örnek gösterdi

İHA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Vilayetler Hizmet Evi plajlarına kazandırılan mavi bayrak törenine katıldı. Törende gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şıldak, bundan sonra Balıkesir genelindeki hiçbir turistik tesisin mavi bayrak kriterlerini almaktan kaçamayacağını vurguladı. Vali Şıldak, turistik tesislerin dışında yazlık evlerin bulunduğu sitelerin de mavi bayrak konusunda hassas davranması gerektiğine işaret ederek, Ayvalık'ın Sahilkent Mahallesi'ndeki iki mavi bayraklı plajlara sahip Engürü Sitesini de örnek gösterdi.

Vali Şıldak mavi bayrakta Engürü Sitesi’ni örnek gösterdi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Vilayetler Hizmet Evi plajlarına kazandırılan mavi bayrak törenine katıldı. Törende gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şıldak, bundan sonra Balıkesir genelindeki hiçbir turistik tesisin mavi bayrak kriterlerini almaktan kaçamayacağını vurguladı. Vali Şıldak, turistik tesislerin dışında yazlık evlerin bulunduğu sitelerin de mavi bayrak konusunda hassas davranması gerektiğine işaret ederek, Ayvalık’ın Sahilkent Mahallesi’ndeki iki mavi bayraklı plajlara sahip Engürü Sitesini de örnek gösterdi.
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, ilçenin Küçükköy Mahallesi sınırları içindeki Sarımsaklı mevkiinde bulunan İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Vilayetler Hizmet Evi plajının mavi bayrak kriterlerini kazanması sonucunda gerçekleşen törene katıldı.
Törende; Vali Şıldak’ın yanı sıra; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Vilayetler Hizmet Birliği Genel Sekreteri İsmail Sündük, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Başkanı Abdülkadir Ateş, Türkiye’nin dört bir yanından gelen İl Genel Meclisi Üyeleri, Balıkesir ve Ayvalık’ın daire amirleri, Cumhur İttifakı partilerinin temsilcileriyle, vatandaşlar hazır bulundu.
Törende konuşan TÜRÇEV Başkanı ve eski Turizm Bakanı Abdülkadir Ateş, vakıf olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. TÜRÇEV olarak kriterleri taşıyan her bölgeye mavi bayrak verme gayretinde olduklarını kaydeden Ateş, bu konuda valilikler ve belediyelerin yanı sıra ilgili bakanlıklarla koordineli çalışmaya ihtiyaç olduğunun mesajlarını verdi.
Törende konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir genelinde mavi bayraklı plaj sayısının her geçen gün artış göstermesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Marmara Denizi kıyısında müsilaj nedeniyle askıda bulunan 7 adet plajımız var. Bu plajlarımızda da müsilajın etkisini en aza indirebilmenin gayretindeyiz. Bu anlamda Erdek’te yaptığımız incelemede müsilajın etkisinin neredeyse tamamen kaybolduğunu gözlemledik. Ama ısrarlı bir şekilde müsilajın tamamen ortadan kalkması için çalışmalarımız sürüyor. Mavi Bayrak, vatandaşlarımıza güven veriyor. Zira mavi bayrak vatandaşa, ‘Burada can güvenliği var.’, ‘Sizden önce kontrol edildi.’, ‘Burada can kurtaran var’, ‘Su temiz, burada diğer hizmet unsurları var’, ‘Sizin için biz geldik, baktık ve kontrol ettik, burada güvenli bir şekilde denize girebilirsiniz. Hizmetlerimiz de tam’ manasına geliyor. Bugün bu güven Vilayetler Hizmet Evi’ne de mavi bayrakla gelmiş oldu. Çok da yakıştı. Ben hem mavi bayraklı tüm koylarımız, hem de Vilayetler Hizmet Evi’miz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.
Mavi bayrağı önemsediklerinin altını çizen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ise yaptığı konuşmada, “Mavi Bayrak; temizliğin, çevre değerlerine sahip olabilmek adına belirlenen kriterlerin tescil edildiği bir sembol. Dünya’da 80 ülkede verilen, bizim ülkemizde de 90’lı yıllardan itibaren TURÇEV’in çalışmalarıyla başlayan bu süreç ciddi bir gayret istiyor. Bu hamleleri yapabilmek için ciddi hazırlıklar yapılması gerekiyor. Bu yönde bizde vakfın Ege Bölge Sorumlusu Doğan Karataş ile birlikte bu yıl Balıkesir’imize üç ilave mavi bayrak kazandırmış olduk hep birlikte. Bugün burada kamuya ait ilk mavi bayrak alan Türkiye’deki ilk tesis ise Vilayetler Hizmet Birliği’ne ait olan Vilayetler Evi oldu.” dedi.

“Engürü Sitesi'nin bir değil, tam iki tane mavi bayrağı var, isteyince oluyor"
Konuşmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Balıkesir Valisi Şıldak, “Bugün Ayvalık ilçemize iki yeni mavi bayrak ilave ettik. Bir de Edremit ilçemizde bir belediye plajı mavi bayrak kazandı. Dolayısıyla bu yıl Balıkesir’imize üç yeni mavi bayrak daha dalgalanmaya başladı. Bu mavi bayrakların ilimizde çok daha fazla sayıya ulaşabilmesi mümkün. TÜRÇEV bu konuda çok güzel çalışmalar yapıyor ve bizim çalışmalarımızı birlikte yürüttüğümüz bu vakıfla beraber, inanıyorum ki ilimize en az 10 mavi bayrak daha kazandırabiliriz. Bunun için şartları uygun olmakla birlikte, bir miktar daha gayret gösterip, kriterleri sağlayabilme noktasında, turizm işletmelerimiz, belediye plajlarımız ve iskana açık olan sitelerin daha bir özenli davranması gerekiyor. Biz geçen yıl 12 bölgeye yönelik çalışmalar yürütmüştük. Bu yıl bunların üçünü kazanabildik. Demek ki daha 9 noktada hedefimiz var. Bu hedefi bu yıl boş bırakmayacağız. Kriterleri tamamlayan tüm tesislerin ve sitelerin mavi bayraklı olmasını istiyoruz. Çünkü mavi bayrağın dalgalanması o ili turizm alanında standartlarının yükselmesi anlamına gelir. Bu konuda en güzel örneklerden biri; Ayvalık’taki Engürü Sitesi’dir. Engürü Sitesi’nin bir değil, tam iki tane mavi bayrağı var. İsteyince oluyor. Bazı küçük formaliteleri yerine getirmek lazım. Mavi bayrak sadece temizlik değil, çevrenin korunması ve aynı zamanda oradaki güvenliğin de sağlanması anlamına geliyor. Bu konudaki bütün paydaşlarımızı, bu konudaki adayları cesaretli davranmaları ve bizimle birlikte hareket etmeye davet ediyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Vilayetler Evi’nin denizden cankurtaranların jet skilerle getirdikleri mavi bayrak Vali Şıldak ve beraberindekilerle birlikte göndere çekildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de 'Breaking Şampiyonası” gerçekleştirdi Sokağın Ruhu Avlu’da attı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 'Breaking Şampiyonası” ...
Balıkesir’de Eğitim-Bir-Sen İl Divan toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Balıkesir’de Eğitim-Bir-Sen İl Divan toplantısı ...
Karesi’de tarla yolları açılıyor
YEREL HABERLER Karesi’de tarla yolları açılıyor
Hasta güvercine sahip çıktı
YEREL HABERLER Hasta güvercine sahip çıktı
Balıkesir'de 8 farklı branşta yaz spor okulları açılıyor Büyükşehir Yaz Spor Okulları kayıtları başladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 8 farklı branşta yaz spor okulları ...
Ayvalıkgücü Belediyspor’da dümene Babayiğit geçti
YEREL HABERLER Ayvalıkgücü Belediyspor’da dümene Babayiğit geçti
2 metrelik yılan, korku dolu anlar yaşattı Balıkesir'de yılan paniği
YEREL HABERLER 2 metrelik yılan, korku dolu anlar ...
Böyle James Bond hayranlığı görülmedi 128 Bond arabasını koleksiyonda topladı
YEREL HABERLER Böyle James Bond hayranlığı görülmedi 128 Bond ...
31. Uluslararası Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali başladı
YEREL HABERLER 31. Uluslararası Kuşcenneti Kültür ve Turizm ...
Saldırıya uğrayan Başkan Arslan burnundan ameliyat oldu Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ı yaralayan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Saldırıya uğrayan Başkan Arslan burnundan ameliyat ...
Ayvalık açıklarında Yunan unsurları tarafından geri itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı
YEREL HABERLER Ayvalık açıklarında Yunan unsurları tarafından geri ...
Cennet Sarımsaklı’ya yakışır terminal Sarımsaklı Terminali çiçek gibi oldu Sarımsaklı Terminali milyonları ağırlayabilecek
YEREL HABERLER Cennet Sarımsaklı’ya yakışır terminal Sarımsaklı ...
Klarnet Virtüözü Şükrü Tunar Edremit’te anıldı
YEREL HABERLER Klarnet Virtüözü Şükrü Tunar Edremit’te anıldı
Edremit kan bağışında birinci sırada yerini aldı
YEREL HABERLER Edremit kan bağışında birinci sırada yerini aldı
Burhaniye plajlarında cankurtaranlar göreve başladı
YEREL HABERLER Burhaniye plajlarında cankurtaranlar göreve başladı
Edremit Belediye Meclisi toplandı
YEREL HABERLER Edremit Belediye Meclisi toplandı
Altıeylül'de çevre temizliği yapıldı İkizcetepeler barajı çevresini Başkan ve öğrenciler temizledi
YEREL HABERLER Altıeylül'de çevre temizliği yapıldı İkizcetepeler ...
Edremit Belediye Başkanı Arslan'a saldırı şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Edremit Belediye Başkanı Arslan'a saldırı şüphelisi ...
Balıkesir Büyükşehir’den süt üreticilerine büyük destek Büyükşehir, süt üreticilerinin yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir’den süt üreticilerine büyük ...
Burhaniye’ de Başkan Deveciler’ den okul birincisine istihdam sözü
YEREL HABERLER Burhaniye’ de Başkan Deveciler’ den okul birincisine ...
Denizden bir ton çöp çıktı
YEREL HABERLER Denizden bir ton çöp çıktı
Burhaniyeli kadınlar iyilikte yarışıyorlar
YEREL HABERLER Burhaniyeli kadınlar iyilikte yarışıyorlar
Pazarbaşı Konağı restore ediliyor
YEREL HABERLER Pazarbaşı Konağı restore ediliyor
Ahşap tornaya kadın eli Ağaç sanayi Kezban Usta'dan sorulur
YEREL HABERLER Ahşap tornaya kadın eli Ağaç sanayi Kezban Usta'dan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.