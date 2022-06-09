KKTC'li yöneticilerden Tayfun Canlı’ya ziyaret

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Balıkesir’in Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Belediye Sözcüsü Tayfun Canlı'ya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yöneticileri ziyaret gerçekleştirdi.

Edremit Belediyesi ve KKTC arasında gerçekleştirilecek işbirlikleri konusunda Edremit'te görüşme yapıldı. CHP KKTC Temsilcisi Mustafa Yürükçü, beraberinde Kıbrıs Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa Kent Meclisi Başkanı Münür Öztürk, KKTC'den Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı'ya ziyarete geldi. Birlikte yapılacak pek çok projenin ele alındığı ziyarette, Özel Kalem Müdürü Canlı, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ile telefonda görüşerek bilgi paylaşımı da yaptı. Gerçekleştirilen ziyarette Canlı'ya Kıbrıs kapısı hediye edildi.

KKTC ile temasların sürdürüleceğini belirten Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, "Kıbrıs ile ilişkilerimizi güçlendiriyoruz. Edremit'te bu kardeşliği pekiştirerek yeni projelere imza atacağız. KKTC'den gelen ziyaretçilerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

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