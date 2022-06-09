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Başkan Vekili Çelebi: “Zorbalığa ve baskılara geçit vermeyeceğiz” Başkan Arslan’a yapılan saldırıya karşı yüzlerce insan toplandı

İHA

Balıkesir' in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın 2 gün önce makamında uğradığı saldırıyla ilgili basın açıklaması yapıldı.

Başkan Vekili Çelebi: “Zorbalığa ve baskılara geçit vermeyeceğiz” Başkan Arslan’a yapılan saldırıya karşı yüzlerce insan toplandı

Balıkesir’ in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın 2 gün önce makamında uğradığı saldırıyla ilgili basın açıklaması yapıldı.
Edremit Belediyesi hizmet binası önünde saldırıyı kınama amaçlı basın toplantısı düzenlendi. Başkan Arslan’a destek için yüzlerce Edremitli de basın açıklamasına gelerek belediye önünde toplandı. Siyasi parti ilçe başkanları, mahalle muhtarları ve STK temsilcileriyle birlikte düzenlenen açıklamada; belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, daire müdürleri, siyasi partiler ve STK temsilcileri de yer aldı.
Saldırıyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkan Vekili Tümdeniz Çelebi, “Bugün yapacağım basın açıklamasını Belediye Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi olarak değil öncelikle Edremit’te yaşayan ekmeğini yiyip, suyunu içen, Edremit aşığı vatandaş Tümdeniz Çelebi olarak; Edremit’teki Sivil Toplum Örgütlerinin duygularını, Bostancı’dan Yaşyer’e, Narlı’dan Cennetayağı’na kadar 47 Mahalle sakinlerimizin düşüncelerini paylaşmak ve de yaz tatili için gelen konuklarımızı temsilen yapıyorum.
Biz Edremitliler, Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan’a dün makamında yapılan çirkin ve alçakça saldırıyı kınıyoruz. Şehri Eminimize atılmış olan yumruğu bütün Edremitlilere atılmış olarak kabul ediyor ve yumruğu atan elleri veya atmaya teşebbüs edecekleri buradan uyarıyoruz. Kuvayı Milliye’nin başkenti, efeler diyarı, Türkmen ve Yörüklerin yurt tuttuğu, Romanların yaşam kaynağı ve de bir kültürel mozaik olarak bütün Türkiye’nin göz bebeği Edremit’ten sesleniyoruz. Edremitliler olarak birkaç kendini bilmez, insanlıktan nasibini almamış, kendi çıkarları için her türlü pisliği yapan kişilere fırsat vermeyeceğiz. Edremitlilerin oylarıyla seçilmiş Hasan Başkanımızı, belediye meclis üyelerimizi ve dürüst çalışkan belediye personelimizi koruma altına aldığımızı, onların yanında olduğumuzu o beş para etmez zorba kişilere duyurmak istiyoruz. Eğer bir daha hukuk dışı davranışlarda bulunurlarsa 170 bin Edremitliyi karşılarında bulacaklarını bilmelerini istiyoruz.
Orman kanunları ile işlerini yürütemeyecekler. Zorbalara; her şeyin yasalar çerçevesinde, mevzuatın gerektirdiği gibi olacağını kulakları duyana kadar söyleyeceğiz. Biz Edremitliler Hakkı, hukuku, adaleti içimize sindirmiş; yaşam biçimimiz olarak ilke edinmişizdir. Onlar, orman kanunları ile veya çakma kendi kanunları ile işlerini yürütemeyeceklerini bilmeleri gerekiyor. Hasan Başkan, resmi nüfusa göre 170 bin kişinin, fiili nüfusa göre 350 bin, yazın ise bütün Türkiye’den ve yurt dışından gelen konuklarımızla 1.5 milyon kişinin belediye başkanıdır. Huzurlu, sağlıklı ve insani ilişkiler çerçevesinde Edremit’te yaşamın devamlılığı için günümüz ekonomisinin zor koşullarına rağmen elinden geleni yapmıştır ve yapmaya da devam edecektir. Bizlerin huzurunu kaçırmaya kimsenin hakkı yoktur. Bizler üç kuruş çıkarları için Edremit’in değerlerini kullananlara izin vermeyeceğiz. Bizi korkutacaklarını sanıyorlarsa yanılıyorlar.
Bizler Şehit Hamdibey’in torunlarıyız. Kazdağları’nın yeşilinin ve denizin mavisinin buluştuğu bu kadim şehirde 170 bin kişinin güvenliliğini zora düşürecek hamleleri yapmaya kimsenin hakkı yoktur.
Son olarak biz Edremitliler hukuka aykırı hareket edenlerin adalet karşısında hesap vereceklerini biliyoruz ve adaletimize güveniyoruz. Adalet bizim için kutup yıldızı gibidir. Adalet karşısında herkesin boynu kıldan incedir. Kendini kabadayı zanneden herkese uyarımızdır. Edremit’i üç beş kendini bilmeze teslim etmeyeceğiz. Edremit 170 bin Edremitlinindir. Belediye Başkanımız Selman Hasan Aslan’a ve Eşi Oya Hanıma çocuklarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz, her zaman görevinin başında olacağına güvenimiz tamdır.”dedi.
Saldırıyı kınayan CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, “Bu saldırı Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’a değil sizlerin hakkını hukukunu savunan belediye başkanımıza yapılan bir saldırıdır. Bu saldırıyı kınamak için buradayız. Hiçbir baskı ve zorba bizi bu mücadeleden geri adım attıramaz. Edremit’te de, Balıkesir’de de, Türkiye’nin her yerinde de vatanına, milletine, bayrağına bağlı yürekli insanlar var. Hiçbir Vatandaşımızın hakkını yedirmeyeceğiz. Ne bedel ödememiz gerekiyorsa onu ödeyeceğimizi de sizlerin huzurunda vurgulamak isterim. Haktan hukuktan korkanlara da yasalar önünde bunun bedelini ödeteceğiz. Bu mücadele halkımızın hakkını arama mücadelesidir” dedi.
CHP Edremit İlçe Başkanı Deniz Onur Özcan, İyi Parti Edremit İlçe Başkanı Oğuzhan Cıvgaz ve Deva Partisi Edremit İlçe Başkanı Tevfik Çelik yaptıkları konuşmada yaşanan çirkin olayı kınayarak birlik mesajı verdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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