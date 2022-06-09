Balıkesir’de mavi bayraklı plajlar temizlendi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde mavi bayraklı Ören Plajı, imece usulüyle temizlik yapıldı.

Balıkesir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Burhaniye Belediyesi ve TEMA Vakfı işbirliği ile Ören plajında çevre temizliği yapıldı. Ören Mahallesi'nde düzenlenen çevre etkinliğine Kaymakam İlyas Memiş, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler. Balıkesir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sadullah Özel, Müdür Yardımcısı Turhan Kandemir ile Mühendis Necibe Kulaç, Muhammet Esen ve Önder Akçaalan ile TEMA görevlileri ve Mustafa Müdüroğlu Ortaokulu öğrencileri ile vatandaşlar katıldı. Ören Meydanında toplanan vatandaşlar mavi bayraklı Ören Plajında onlarca poşet çöp topladı. Etkinliğe katılan Balıkesir İl Temsilcisi Metin Kuter, “Bugün Dünya Çevre Günü etkinlikleri dahilinde Burhaniye Ören de temizlik etkinliği yapıyoruz. Biz de TEMA Vakfı olarak çevremizin, doğamızın temiz kalması için mücadele ediyoruz. Doğal varlıklarımızı korumak, halkımızın hizmetine sunak için mücadele ediyoruz” dedi.

Öğrencilerden Sami Erdam da, “Bu etkinliğe çevre haftası olarak katıldık. Büyüklerimizden ve küçüklerimizden ricamız çevreyi kirletmemeleridir” dedi. Diğer öğrenci Ege Eren de, "Bugün TEMA etkinliğine katıldım. Çok mutluyum. Doğamızı temizledim. Lütfen yerlere çöp atmayalım” diye konuştu.

Çevreye duyarlılığın sadece bu günlerde olmaması gerektiğini vurgulayan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, çevre temizliği konusunda bilinçlenmenin önemine değinerek, “Bunu doğaya ve geleceğimize karşı bir sorumluluk olarak görmeli ve benimsemeliyiz. Daha temiz ve daha yeşil bir gelecek için hepimizin üzerine düşen görevi yerine getirmesini diliyor, erekli” şeklinde konuştu.

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