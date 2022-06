Bandırma'da Müfit Can Saçıntı rüzgarı

31. Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivalinde Tiyatro sanatçısı Müfit Can Saçıntı, tek kişilik oyunu Lafını Esirgemeyenler ile Bandırma Cumhuriyet meydanında sahne aldı.

31. Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivalinde devam eden etkinliklerde tiyatro sanatçısı Müfit Can Saçıntı, büyük beğeni aldı. Cumhuriyet Meydanı’nın da Müfit Can Saçıntı rüzgarı vardı. Sistemsel eleştiriyi eğlenceli bir üslupla sahneleyen sanatçı kahkahalarla eşlik etti. Canlı müzikli tek kişilik güldürüde Ateş Arya ve Ersin Kızılkaya'nın şarkılarını keyifle dinledi. Tiyatrocu Saçıntı’ya Belediye Meclis Üyesi Mesut Özdemir tarafından plaket takdim edildi.

