Bandırma’da Simge Sağın rüzgârı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 31. Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivalinde ünlü pop yıldızı Simge Sağın sahne aldı.

31. Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivalinde ünlü isimler sahne aldı. Simge Sağın, Eypio ve Yüksek Sadakat’in performanslarıyla göz doldurdu. En dikkat çekici isim ise ünlü popçu Simge Sağın oldu.

Ünlü müzisyen Sağın, şarkılarıyla ve danslarıyla festivale katılanlara eğlenceli bir konser verirken etkinliğe de damga vuran isim oldu. Sağın, yaz aylarında da konser temposuna devam edecek. Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun konserde ünlü pop yıldızı Simge Sağın’a günün anlam ve önemine binaen teşekkür etti ve plaket çiçek takdimi yaptı.

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