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Şampiyon Boksör Demirezen'den Rektör Kuş'a ziyaret

İHA

Milli Boksör ve Balıkesir Üniversitesi Öğr. Gör. Ali Eren Demirezen, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş'u makamında ziyaret etti. Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen EC Boxing gecesinde, Amerikalı Kevin Johnson'ı mağlup ederek yeni bir zafere daha imza atan Demirezen, kendisine verdiği destekler dolayısıyla Rektör Prof. Dr. İlter Kuş'a teşekkür etti.

Şampiyon Boksör Demirezen'den Rektör Kuş'a ziyaret

Milli Boksör ve Balıkesir Üniversitesi Öğr. Gör. Ali Eren Demirezen, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş’u makamında ziyaret etti. Almanya’nın Hamburg kentinde düzenlenen EC Boxing gecesinde, Amerikalı Kevin Johnson’ı mağlup ederek yeni bir zafere daha imza atan Demirezen, kendisine verdiği destekler dolayısıyla Rektör Prof. Dr. İlter Kuş’a teşekkür etti.
Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş da, ziyareti dolayısıyla teşekkür ettiği konuğu Demirezen’i yeni galibiyeti dolayısıyla tebrik ederken, gelecek maçlarında da başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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