Terör örgütü üyesi, Bandırma'da gizlendiği evde yakalandı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gece yarısı düzenlenen operasyonda, 9 yıl silahlı faaliyetlerde bulunan terör örgütü üyesi şahıs, gizlendiği evde yakalandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, PKK/KCKPYD/YPG silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde, terör örgütünün kırsal alanına katılarak örgütün dağ kadrosunda 9 yıl süreyle silahlı faaliyetlerde bulunan ve Bandırma'ya geldiği tespit edilen şahıs gece saatlerinde gizlendiği adrese Polis Özel Harekat unsurlarının da katılımı ile düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulduğu açıklandı. PKK/KCKPYD/YPG ve diğer terör örgütlerine yönelik operasyonel çalışmaların aralıksız ve titizlikle devam edeceği belirtildi.

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