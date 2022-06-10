Edremit İHO’da "İngilizce Şenliği"

Balıkesir’in Edremit ilçesi 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu(İHO) ‘3. Geleneksel İngilizce Festivali’nde öğrenciler, velilerine İngilizceyi öğrendiklerini düzenledikleri etkinlikle sundular.

Okulun konferans salonunda gerçekleştiren programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, EğitimBir Şen Şube Başkanı Muharrem Yenigün ile okul kurum müdürleri, veliler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Okul Müdürü Nurullah Demir, ”Haftada 9 saat İngilizce eğitimi verilen okulumuzda öğrencilerimiz yabancı dil dersleri dilin okuma, yazma, dinleme, konuşma gibi temel becerilerini yenilikçi yaklaşımlarla geliştiriliyor. Web 2.0 araçlarını yabancı dil derslerine entegre eden İngilizce öğretmenlerimiz, öğrencileri sene sonu gösterilerine de hazırlayarak sosyal yönden de geliştirmeyi hedefliyor. Proje sınıfı öğrencileri, İngilizce öğretmenleri öncülüğünde sene boyunca şarkı, ilahi, şiir, sunum, drama gibi pek çok hazırlığı yürüttüler ve sene sonunda başarılı bir performansla izleyicilere renkli ve keyifli anlar yaşattılar. Her yıl gerçekleştirilen ve geleneksel hale gelen bu programda, öğrencilerin özgüvenini geliştirmeyi, İngilizce telaffuz ve konuşma becerilerini arttırmayı, grup çalışmalarına etkin katılımlarını sağlamayı ve duygusal ve sosyal anlamda kendini bir gruba ait hissetme ve işbirliği ile uyum içinde çalışma becerilerini geliştirmeyi sağlıyor. Emeği geçenlere teşekkür ederim”dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek’te, öğrencilerimizin sergilediği İngilizce performanslarından gurur duyduğunu, bu okullarımızda temel dini bilgilerin yanında çağın gerektirdiği donanımlarında öğrencilerimize veriliyor olmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Ayrıca bu okullara milletin sahip çıktığını milletin sahip çıktığı bir kurumun ayakta kalmaya devam edeceğini, bu kurumların daima milletinin yanında duran insanlar yetiştirmeye devam edeceğini söyledi. Özbek, Imam Hatip okullarının kurucu müdürü Celaleddin Ökten hocanın şu sözüyle konuşmasına son verdi. “Asrın ihtiyaçlarını müdrik, Doğu’yu ve Batı’yı bilen münevver, aydın desinler diye dinden taviz vermeyen, dindar desinler diye de dinden taviz vermeyen, tavizsiz fakat müsamahakâr bir gençlik...”diye konuştu.

Renkli gösteriler ile devam eden gecede öğrenciler, sahnede İngilizce olarak fıkra, masal canlandırmaları yaparak, şarkı ve ilahiler söyledi. Program sonunda veliier öğrencileri ayakta alkışladı.

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