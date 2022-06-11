Balıkesir'de 7 bin kişi sorgulandı, aranan 30 şahıs yakalandı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde 872 personelle yapılan 'Huzur' operasyonlarında 7 bin 120 şahsı sorgularken, çeşitli suçlardan aranan 30 şahıs yakalandı.

Balıkesir'de polis ekipleri Bölgesel Huzur ve Güven Uygulamasında İl Merkezi, Altıeylül, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, Havran, Karesi ve Susurluk İlçelerinde eş zamanlı olarak toplam 872 personel 134 ekibin katılımıyla yapılan çalışmalarda; 7 bin 120 şahsın kimlik sorgusu, bin 611 araç ve sürücüsünün sorgusu yapılırken, 479 iş yeri, 36 okul çevresi, 86 park ve bahçe, 224 adet umuma açık yer, 2 adet Lunapark, 205 sokak kontrol edildi. Yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 30 şahıs yakalanırken, 106 araç sürücüsüne toplam 138 bin 145 TL ceza uygulanırken, 33 araç trafikten men edildi.

4 şahsa toplamda 4 bin 195 TL idari para cezası uygulanırken, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 26 adet fişek ve 1 adet haciz yakalaması olan araç ele geçirildi.

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