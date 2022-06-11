Balıkesir-Kütahya yolunda feci kaza: 6 ölü, 12 yaralı

BalıkesirKütahya yolunda bir minibüs ile tankerin çarpıştığı kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Kepsut ilçesi Naipler Mahallesi’nde, yolcu minibüsü ile aynı anda kavşaktan geçen süt tankeri çapıştı. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Valilikten açıklama

Balıkesir Valiliğinden kazayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"KepsutDursunbey karayolunda meydana gelen kazada 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 12 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralıların hastanelere nakilleri tamamlanmıştır. Olay yerinde bütün birimlerimizle gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.