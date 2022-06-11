Kazada hayatını kaybeden sürücü toprağa verildi Balıkesir’de 8 kişinin öldüğü kazada minibüs sürücüsü gözyaşlarıyla toprağa verildi

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği kazada minibüs sürücüsü gözyaşlarıyla toprağa verildi.



Kaza, BalıkesirKütahya karayolunda 10 AEA 731 plakalı minibüs ile 10 F 4942 plakalı süt toplama kamyonunun çarpışması sonucu meydana geldi. 8 kişinin hayatını kaybettiği kazada minibüsü kullanan Süleyman Altınyurt, Dursunbey’in Çınar Mahallesi’nden ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Çınar Mahallesi’nde toprağa verildi. Cenazede Altınyurt’un yakınları gözyaşlarını tutamadı.



Cenaze namazına Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Belediye Başkan Vekili Saadettin Aslan, AK Parti İlçe Başkanı Üzeyir Sali, MHP İlçe Başkanı Murat İnan katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.