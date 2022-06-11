Düğün yolunda kaza: 8 ölü, 10 yaralı (3)

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ TOPRAĞA VERİLDİ

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, Ali İhsan Güven'in (36) kullandığı 10 F 4942 plakalı süt taşıma tankeri ile çarpışan ve kazada hayatını kaybeden 10 AEA 731 plakalı minibüsün sürücüsü Süleyman Altınyurt (38) için Kırsal Çınar Mahallesi'nde ikindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ın da katıldığı törende, cenaze namazı kılınan Süleyman Altınyurt Mahalle mezarlığında toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Dursunbey Ramazan FİLİZ

2022-06-11 18:52:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.