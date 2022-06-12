6 Kadın, 6 Cenaze Balıkesir'de trafik kazasında hayatını kaybedenler toprağa verildi

Balıkesir'in Dursunbey ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybedenler son yolculuğuna helallik alınarak uğurlandı. 6 kadın için gözyaşları sel oldu.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde dün meydana gelen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası sonrasında bu gün Balıkesirliler cenazeler için gözyaşı döktü. Kazada vefat eden Ayşe Karaca (59), Aysel Turhan (46), Emine Turhan (67), Ayşe Atik (49), Hatice Karakoç (49) Meryem Cebes (41) öğlen namazı sonrası Dursunbey ilçesine bağlı Kızılöz mahallesinde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Cenazeye Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ak Parti Milletvekilleri Adil Çelik, Mustafa Canbey, Yavuz Subası, Belgin Uygur, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu katıldı.

Başkan Yücel Yılmaz Ailelere taziyede bulundu, Yakınları vefat eden aileler Balıkesir Dursunbey yolunun yapılmayan kısmi noktalarınında bir an önce yapılmasını istediler bu taleplerini de Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a iletmelerini söylediler.

Cenazede kendisinde imam olan Ali ihsan Uydaş kazada vefat eden anneannesinin cenaze namazını kıldırdı, gözyaşlarının sel olduğu cenaze töreni sonrası hayatını kaybeden vatandaşlar kırsal mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Ramazan Konak'ın cenazesi ikindi namazı sonrası toprağa verileciği öğrenildi.

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