Dursunbey'deki kazada hayatını kaybeden Ramazan Konak toprağa verildi

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DursunbeyKepsut karayolu Naipler Mahallesi yol ayrımı mevkiinde dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden Ramazan Konak, ilçe merkezinde bulunan Çarşı Camii'nde ikindi namazı sonrası Dursunbey mezarlığında toprağa verildi.

Feci kazada hayatını kaybeden Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Ramazan Konak'ın (52) cenazesi ikindi vakti Dursunbey Çarşı Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Törene kazada yaşamını yitirenlerin yakınlarının yanı sıra Balıkesir AK Parti Balıkesir İl Başkan Yardımcısı Abdullah Altıntaş, Dursunbey Kaymakamı Rahmi Bulut, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ile vatandaşlar katıldı.

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