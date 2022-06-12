Karateciler kuşak sınavında ter döktü

Manyas Belediyespor Karate takımından 28 karateci ile Belediyespor bünyesinde faaliyet gösteren Gönenli 32 karateci Manyas spor salonunda yapılan kuşak atlama sınavında ter döktü.

60 karatecinin katıldığı kuşak sınavında 58 kursiyer bir üst kuşağa geçti. Yapılan kuşak atlama sınavında 5 öğrenci siyah kuşak sınavına girme hakkı kazanırken, 28 karateci sarı kuşağa, 8 karateci turuncu kuşağa, 18 karateci yeşil kuşağa yükseldiler.

Cenk Dere, Emrehan Egen, Enis Özdemir ve Ceyda İkizer tarafından hazırlanan küçük karateciler sınav sonrası belge ve kuşaklarını Belediye Başkanı Tancan Barcin, Gençlik ve Spor Müdürü Kudret Egen, Gönen Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Demirtaş tarafından verildi. Küçük karatecilerin kuşak sınavında aileleri de çocuklarının heyecanına ortak oldular. Belediye Başkanı Tancan Barçin yaptığı açıklamada, “Çocuklarımızın mücadelesi beni gerçekten çok etkiledi. Biz Belediye olarak daima çocuklarımızın yanında olduk, müsabakalara giderlerken kendilerine maddi, manevi destek oluyoruz ve olmaya da devam edeceğiz, yeter ki onlar spor yapsın, spordan uzak kalmasınlar, tabi bu arada derslerini de kesinlikle ihmal etmesinler. Zaten evlatlarımızın gözlerinde ki ışıltı onların ne kadar zeki birer kişi olduklarını kanıtlıyor“ dedi.

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