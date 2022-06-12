Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayvalık’ta 'İkiz Kalpler Ormanı' çocukların yüreğini fethedecek

İHA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 'İkiz Kalpler Ormanı' isimli çocuk oyunu yeniden sahneleniyor.

Ayvalık’ta 'İkiz Kalpler Ormanı' çocukların yüreğini fethedecek

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 'İkiz Kalpler Ormanı' isimli çocuk oyunu yeniden sahneleniyor.
Yazar ve Opera Sanatçısı Zeynep Sinem’in yazdığı Ayvalık Belediyesi Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenecek oyunun yönetmenliğini ise ‘Çocuklar ve gençler bizim kültürel mirasçılarımızdır’ şiarıyla hareket eden ünlü oyuncu ve tiyatro eğitimcisi Yavuz İmsel üstlendi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in başkanlığında faaliyet gösteren Eğitime Destek Derneği yararına oynanacak oyunda, çocuklara bilgisayar ortamlarından farklı olarak, çevrelerinde doğal ortamında bulunduğu orman ve çevre bilinci işleniyor.
Fantastik örgüsü, akıcı anlatımı, özgün müzikleri ve efektleriyle ilgi toplayan oyun 18 Haziran 2022 Cumartesi günü 14.00 ve 16.00 saatlerinde iki ayrı gösterimle Ayvalık Belediyesi’ne ait Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otobanda ölümlü kaza
YEREL HABERLER Otobanda ölümlü kaza
Kına yolundaki kazada ölen 6 kişi toprağa verildi; damat, anneannesinin namazını kıldırdı (2)
YEREL HABERLER Kına yolundaki kazada ölen 6 kişi toprağa verildi; ...
Yaz yağmuru Balıkesir'de etkili oldu
YEREL HABERLER Yaz yağmuru Balıkesir'de etkili oldu
Otobanda 3 aracın karıştığı kazada arabalardan 2'si alev aldı Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Otobanda 3 aracın karıştığı kazada arabalardan 2'si ...
Karateciler kuşak sınavında ter döktü
YEREL HABERLER Karateciler kuşak sınavında ter döktü
Dursunbey'deki kazada hayatını kaybeden Ramazan Konak toprağa verildi
YEREL HABERLER Dursunbey'deki kazada hayatını kaybeden Ramazan Konak ...
Kına yolundaki kazada ölen 6 kişi toprağa verildi; damat, anneannesinin namazını kıldırdı
YEREL HABERLER Kına yolundaki kazada ölen 6 kişi toprağa verildi; ...
Otizmli oğlunun yarışmalara katılması için mücadele eden annenin haklı gururu
YEREL HABERLER Otizmli oğlunun yarışmalara katılması için mücadele ...
6 Kadın, 6 Cenaze Balıkesir'de trafik kazasında hayatını kaybedenler toprağa verildi
YEREL HABERLER 6 Kadın, 6 Cenaze Balıkesir'de trafik kazasında ...
Çerkez Osmanlı komutanının yenilenen mezarı ve kaidesi ziyarete açıldı
YEREL HABERLER Çerkez Osmanlı komutanının yenilenen mezarı ve ...
Düğün yolunda kaza: 8 ölü, 10 yaralı (3)
YEREL HABERLER Düğün yolunda kaza: 8 ölü, 10 yaralı (3)
Kazada hayatını kaybeden sürücü toprağa verildi Balıkesir’de 8 kişinin öldüğü kazada minibüs sürücüsü gözyaşlarıyla toprağa verildi
YEREL HABERLER Kazada hayatını kaybeden sürücü toprağa ...
Düğün yolunda kaza: 8 ölü, 10 yaralı (2)
YEREL HABERLER Düğün yolunda kaza: 8 ölü, 10 yaralı (2)
Balıkesir'deki feci kazada ölü sayısı 8’e yükseldi
YEREL HABERLER Balıkesir'deki feci kazada ölü sayısı 8’e yükseldi
Dursunbey'de kazada ölenleri isimleri belli oldu
YEREL HABERLER Dursunbey'de kazada ölenleri isimleri belli oldu
Balıkesir'deki feci kazayla ilgili muhtar konuştu: "Kınaya giderken kaza yaptılar"
YEREL HABERLER Balıkesir'deki feci kazayla ilgili muhtar konuştu: ...
Vali Şıldak: "Kazada 7 vatandaşımız vefat etti, 11 vatandaşımız yaralı" Balıkesir Valisi Şıldak, kazada yaralananları hastanede ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Şıldak: "Kazada 7 vatandaşımız vefat etti, 11 ...
Balıkesir'e düğüne giderken kaza yaptılar
YEREL HABERLER Balıkesir'e düğüne giderken kaza yaptılar
Koca Seyit’in mezarına ziyaretçi akını
YEREL HABERLER Koca Seyit’in mezarına ziyaretçi akını
Balıkesir'deki feci kazada ölü sayısı 7’ye yükseldi Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, olay yerinde inceleme bulundu
YEREL HABERLER Balıkesir'deki feci kazada ölü sayısı 7’ye ...
Düğün yolunda kaza: 8 ölü, 10 yaralı
YEREL HABERLER Düğün yolunda kaza: 8 ölü, 10 yaralı
Balıkesir-Kütahya yolunda feci kaza: 6 ölü, 12 yaralı
YEREL HABERLER Balıkesir-Kütahya yolunda feci kaza: 6 ölü, 12 yaralı
Karesi’de metruk binalar yıkılıyor
YEREL HABERLER Karesi’de metruk binalar yıkılıyor
Burhaniye’de polis denetiminde aranan 4 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Burhaniye’de polis denetiminde aranan 4 kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.