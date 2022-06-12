Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 'İkiz Kalpler Ormanı' isimli çocuk oyunu yeniden sahneleniyor.

Yazar ve Opera Sanatçısı Zeynep Sinem’in yazdığı Ayvalık Belediyesi Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenecek oyunun yönetmenliğini ise ‘Çocuklar ve gençler bizim kültürel mirasçılarımızdır’ şiarıyla hareket eden ünlü oyuncu ve tiyatro eğitimcisi Yavuz İmsel üstlendi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in başkanlığında faaliyet gösteren Eğitime Destek Derneği yararına oynanacak oyunda, çocuklara bilgisayar ortamlarından farklı olarak, çevrelerinde doğal ortamında bulunduğu orman ve çevre bilinci işleniyor.

Fantastik örgüsü, akıcı anlatımı, özgün müzikleri ve efektleriyle ilgi toplayan oyun 18 Haziran 2022 Cumartesi günü 14.00 ve 16.00 saatlerinde iki ayrı gösterimle Ayvalık Belediyesi’ne ait Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

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