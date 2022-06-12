Kına yolundaki kazada ölen 6 kişi toprağa verildi; damat, anneannesinin namazını kıldırdı (2)

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Balıkesir´in Dursunbey ilçesinde minibüs ile süt tankerinin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren 8 kişiden biri olan Ramazan Konak (52) için ilçe merkezinde cenaze töreni düzenlendi. Konak'ın cenazesi, ikindi vakti sonrasında kılınan cenaze namazının ardından, ilçe mezarlığına defnedildi. (DHA)Ramazan FİLİZ/DURSUNBEY (Balıkesir), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Dursunbey Ramazan FİLİZ

2022-06-12 19:54:12



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