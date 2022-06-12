Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

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Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.



Kaza, Savaştepe ilçesi Mecidiye Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde İstanbul istikametinden İzmir istikametine gitmekte olan C.A. (25) idaresindeki 16 ANE 846 plakalı otomobil yağışın da etkisiyle şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Hurdaya dönen araçta bulunan yolcu Ceyda Çakıroğlu (25) olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan araç şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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