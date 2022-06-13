Balıkesir'de kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE (Balıkesir), (DHA)İSTANBUL-İzmir otoyolunun Balıkesir Savaştepe geçisinde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 19.00 sıralarında İstanbul-İzmir Otoyolunun Balıkesir Savaştepe iilçesinde meydana geldi. İstanbul'dan İzmir istikametine seyir halinde olan Canberk Altın (25) yönetimindeki 16 ANE 846 plakalı otomobil, ilçenin kırsal Mecidiye mahallesi yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarparak takla attı. Hurdaya dönen araçta yolcu olarak bulunan Ceyda Çakıroğlu (25) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Altın ise yaralandı. Canberk Altın, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine götürüldü. Tedaviye alınan Altın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Savaştepe Alper ÇOBANOĞLU

2022-06-12 23:43:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.