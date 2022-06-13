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Tarih gün yüzüne çıkmayı bekliyor Daskyleion Antik Kenti'nde kazılar başlıyor Perslerin Anadolu hükümandarlığının şifreleri Daskyleion ile aralanacak

İHA

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Ergilli Mahallesinde birçok kültüre ev sahipliği yapan Daskyleion Antik Kenti gün yüzüne çıkmayı bekliyor.

Tarih gün yüzüne çıkmayı bekliyor Daskyleion Antik Kenti'nde kazılar başlıyor Perslerin Anadolu hükümandarlığının şifreleri Daskyleion ile aralanacak

Balıkesir’in Bandırma ilçesine bağlı Ergilli Mahallesinde birçok kültüre ev sahipliği yapan Daskyleion Antik Kenti gün yüzüne çıkmayı bekliyor.
Manyas Kuş Gölü yakınındaki Daskyleion Antik Kenti, 2009 yılından beri kazı çalışmalarını yürüten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaan İren, bu yılda temmuz ayı içerisinde başlayıp 3 ay sürmesi planlanıyor. Daskyleion Antik Kentin ortaya çıkarılması için arkeologlar ve öğrencilerin çalışmaları sürdürecek.
Daskyleion Antik Kenti ile kazı ilgili bilgi veren Bandırma Müze Müdürlüğü Arkeologu Nurettin Orhan, antik kent hakkında bilgilendirmede bulundu. Orhan “Daskyleion Antik Kenti ihtişamıyla gizemini koruyan bir kültür antik kentidir. Güney Marmara’nın en önemli yerleşim yerlerinden bir tanesidir. Daskyleion Antik Kenti, Bandırma’ya 30 kilometre uzaklıkta Ergilli Mahallesine de 2 kilometre uzaklıktadır. Daskyleion Antik Kent’in hemen 200 metre yanında da Manyas Kuş Cenneti yer almaktadır ve diğer ismi de Hisartepe olarakta bilinmektedir. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Daskyleion Antik Kenti kazılarımız devam etmektedir. İlk kazılar 1952 yılında Kurt Bittel tarafından yüzey araştırmasında keşfedilmiştir. Daha sonra 1954 yılında Prof. Ekrem Akurgal tarafından 1960 yılına kadar kazılar devam ettirilmiştir. Ege Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Tomris Bakır 1988’de de kazıları devam ettirdi. Günümüzde Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün desteği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaan İren ve Bandırma Müzesi’ne bağlı olarak kazılar yürütülüyor. Daskyleion Antik Kenti, M.Ö. 7.yüzyılda Daskylos adıyla bilinen ünlü Lydia Kralı’nın Sardis’ten hanedan kavgaları nedeniyle buraya gelmesiyle kent Daskyleion adını almıştır. Daskyleion’da doğan oğlu Gyges daha sonra Lydia’ya geri çağrılıyor. Gyges Lydia’ya kral olduktan sonra şehre Daskyleion deniliyor. Çünkü Daskyleion “Daskylos’un yeri anlamındadır. Bu ismi M.Ö.650 yıllarında almıştır. Yaklaşık olarak Frig medeniyetine ait kaplar, Akamenit dönemine ait, Perslerin Anadolu’da 200 yıllık hüküm sürdüğü dönemde de kalıntılar bulunmuştur. Helenistik döneme ait eserler ve Bizans dönemine ait birçok kültür mirası ortaya çıkarıldı ve bu eserler de Bandırma Müze Müdürlüğümüzde sergilenmektedirler” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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