Bandırma festival ile coştu Uluslararası Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali sona erdi Hakan Altun’dan unutulmaz konser

Türkiye’nin çevre temalı festivali olan 31. Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali sona erdi. Bandırmalılar festival boyunca büyük coşku yaşadı. Festivalin son günü Hakan Altun, dinleyicilere unutulmayacak bir gece yaşattı.

31. Uluslararası Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali etkinlikleri çerçevesinde Bandırma’da sevenleriyle buluşan Altun, 2 saat boyunca sevenlerini coşturdu. Söylediği şarkılarla kalplere dokunmayı başaran başarılı şarkıcı Hakan Altun, Bandırma’da hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Türkiye’nin ilk çevre temalı festivali 31. Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivalinde birbirinde eşsiz, ünlü sanatçılar festival dahilinde Bandırmalıları coşturdu.

Simge Sağın Konseri

Rüzgârın şehri Bandırma’dan Simge Sağın rüzgarı geçti. Cumhuriyet Meydanında Bandırma halkı Simge Sağın’la coştu. Tüm vatandaşlar kol kola eğlendi, şarkılara eşlik etti. 31. Uluslararası Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali yoğun etkinliklerle, paneller, söyleşiler, çevre etkinlikleri gibi birçok faaliyetleri Bandırmalılarla buluşturan Bandırma Belediyesi dolu dolu festival geçirdi. Bandırmalıların ve civar ilçelerin yoğun ilgisi ve katılımı, seçkin programların dolu içeriği, sevilen sanatçıların sahne performansları Bandırmalılar ile birleşince ortaya memnuniyet ve mutluluk çıktı.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun “ Festivalimizin son akşamı Hakan Altun’u ağırladık. Bandırma’yı ilk defa bu kadar kalabalık görüyorum" diyerek konserlere gösterilen ilgiyi özetledi.

Program sonunda Belediye Başkanı Tolga Tosun tarafından Hakan Altun’a çiçek ve plaket verildi. Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, konseri izleyen konuklar arasındaydı. Festival boyunca Ceylan Ertem, Melek Mosso, Hakan Altun gibi ünlü isimler Cumhuriyet Meydanında konser verdi.

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